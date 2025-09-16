вто, 16 септември, 2025

САД и Кина се согласија околу сопственоста на ТикТок

Постигнат е рамковен договор за префрлање на апликацијата во сопственост контролирана од САД

Американските и кинеските претставници постигнале рамковен договор за префрлање на апликацијата за кратки видеа ТикТок во сопственост контролирана од САД, што ќе биде потврдено во телефонскиот разговор во петок меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и кинескиот претседател Си Џинпинг.

Потенцијалниот договор за популарната апликација за социјални медиуми, која брои 170 милиони американски корисници, беше редок пробив во повеќемесечните разговори меѓу првите две светски економии, кои се обидоа да ја смират широката трговска војна што ги вознемири глобалните пазари.

По состанокот со кинеските преговарачи во Мадрид, американскиот секретар за финансии Скот Бесент изјави дека рокот од 17 септември, ги охрабри кинеските преговарачи да постигнат потенцијален договор. Тој рече дека тој рок може да се продолжи за 90 дена за да се овозможи финализирање на договорот, но одби да разговара за деталите за договорот.

Бесент рече дека кога ќе бидат откриени комерцијалните услови на договорот, тој ќе ги зачува културните аспекти на ТикТок за кои се грижат кинеските преговарачи.
„Тие се заинтересирани за кинеските карактеристики на апликацијата, за кои сметаат дека се мека моќ. Не ни е грижа за кинеските карактеристики. Ни е грижа за националната безбедност“, им рече Бесент на новинарите по завршувањето на дводневните разговори.

Трамп, кога беше прашан дали Кина ќе има удел во компанијата, им рече на новинарите: „Не сме одлучиле за тоа, но ми се чини, а во петок разговарам со претседателот Си, за потврда за тоа“.

Ова е втор пат оваа година двете страни да кажат дека се блиску до договор за ТикТок. Претходното соопштение во март на крајот не успеа.
Секој договор би можел да бара одобрение од Конгресот контролиран од републиканците, кој во 2024 година донесе закон со кој се бара продажба на акции поради стравувањата дека податоците на американските корисници на ТикТок би можеле да бидат достапни од кинеската влада, дозволувајќи му на Пекинг да шпионира Американци или да спроведува операции за влијание преку апликацијата.

Но, администрацијата на Трамп постојано одбиваше да наметне затворање, што би можело да ги налути милионите корисници на апликацијата и да ги наруши политичките комуникации. Трамп ја смета апликацијата за заслуга за тоа што му помогна да победи на реизборот минатата година, а неговиот личен профил има 15 милиони следбеници. Белата куќа минатиот месец отвори официјален профил на ТикТок.

