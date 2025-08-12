САД и Кина го одложија меѓусебното воведување високи царини за 90 дена

Соединетите Американски Држави и Кина одлучија да ги одложат царините за уште 90 дена, додека американските трговци на мало се подготвуваат да ги зголемат залихите пред сезоната на празници на крајот од годината.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, објави на својата платформа Truth Social дека потпишал извршна наредба со која се суспендира воведувањето повисоки царини до 10 ноември, а кинеското Министерство за трговија издаде иста одлука за паузирање на дополнителните царини на американските фирми што ги таргетираше во април на списоците за ограничувања на трговијата и инвестициите.

„Соединетите Американски Држави продолжуваат да водат разговори со НР Кина за да се справат со недостатокот на трговски реципроцитет во нашите економски односи и нашите проблеми со националната и економската безбедност што произлегуваат од тоа“, се наведува во извршната наредба на Трамп.

Царинското примирје меѓу Пекинг и Вашингтон требаше да истече денеска, а продолжувањето до почетокот на ноември купува време за сезонски есенски увоз за божиќната сезона, вклучувајќи електроника, облека и играчки со пониски царински стапки.

Новата наредба ќе ги одложи американските царини за кинеските стоки кои требаше да пораснат до 145 отсто, додека кинеските царини за американски стоки требаше да достигнат 125 отсто, – стапки што би резултирале со трговско ембарго меѓу двете земји. Засега на сила остануваат царините од 30 отсто за кинескиот увоз и кинеските царини за американскиот увоз од 10 отсто.

Кина изјави дека продолжувањето е мерка за понатамошно спроведување на важниот консензус постигнат од двајцата шефови на држави за време на нивниот телефонски разговор на 5 јуни и дека ќе обезбеди стабилност на глобалната економија.

Трамп минатата недела за CNBC изјави дека САД и Кина се многу блиску до трговски договор и дека ќе се сретне со кинескиот претседател Си Џинпинг пред крајот на годината доколку се постигне договор.

„Тоа се позитивни вести. Во комбинација со некои од чекорите за деескалација што ги презедоа и САД и Кина во последните недели, тоа покажа дека двете страни се обидуваат да видат дали можат да постигнат некаков договор што би поставил основа за состанок меѓу Си и Трамп оваа есен“, рече Венди Катлер, поранешна висока трговска службеничка на САД, која сега е потпретседателка на Институтот за политика на Азиското општество.