САД и Јапонија потпишаа договор за ретките минерали во обид да ја намалат доминацијата на Кина

Американскиот претседател Доналд Трамп и јапонската премиерка Санае Такаичи потпишаа рамковен договор за обезбедување на снабдувањето со ретки земни елементи, бидејќи двете земји имаат цел да ја намалат доминацијата на Кина врз некои од клучните електронски компоненти.

Лидерите ги потпишаа документите, кои вклучувааат критични минерали, во необарокниот дворец Акасака во Токио. Лидерите јавно не ја споменаа Кина, која преработува над 90% од светските ретки земни елементи, што ја прави извор на загриженост на секоја земја за нејзиниот синџир на снабдување со минерали. Пекинг неодамна ги прошири ограничувањата на извозот.

Трамп и кинескиот претседател Си Џинпинг треба да се сретнат во четврток на маргините на Азиско-пацифичката економска соработка во Јужна Кореја за да разговараат за договор со кој ќе се запрат построгите американски царини и кинеските контроли за извоз на ретки земни елементи.

Јапонија и САД ќе користат алатки за економска политика и координирани инвестиции за да го забрзаат развојот на диверзифицирани, ликвидни и фер пазари за критични минерали, и ќе имаат за цел да обезбедат финансиска поддршка за избрани проекти во следните шест месеци, соопшти Белата куќа.

Двете земји ќе разгледаат меѓусебно комплементарен договор за складирање и ќе соработуваат со други меѓународни партнери за да обезбедат безбедност на синџирот на снабдување, се додава во соопштението.

Иако доминира Кина, САД и Мјанмар контролираат 12% и 8% од глобалната екстракција на ретки земји, според „Евразија груп“, а Малезија и Виетнам покриваат уште 4% и 1% од преработката.

Јапонија вети инвестиција од 550 милијарди долари во американската економија, дел од поширокиот билатерален трговски договор, кој би можел да вклучува производство на електрична енергија и течен природен гас, меѓу другите области, според извори запознаени со разговорите.

Пред патувањето на Трамп во Азија, САД ги повикаа државите, вклучително и Јапонија, да го прекинат увозот на руска нафта и воведоа санкции врз двата најголеми извозници на нафта во Москва – Роснефт и Лукоил за да го притиснат Кремљ на преговарачка маса за да се стави крај на војната во Украина.

Јапонија ги засили купувањата на американски течен природен гас (LNG) во последните неколку години, додека се обидува да се диверзифицира од својот клучен снабдувач Австралија и да се подготви за истекување на договорите за снабдување од рускиот проект за течен природен гас Сахалин-2.