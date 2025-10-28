вто, 28 октомври, 2025

САД и Јапонија потпишаа договор за ретките минерали во обид да ја намалат доминацијата на Кина

Пред патувањето на Трамп во Азија, САД ги повикаа државите, вклучително и Јапонија, да го прекинат увозот на руска нафта

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minato_City,_Tokyo,_Japan.jpg/ David Kernan

Американскиот претседател Доналд Трамп и јапонската премиерка Санае Такаичи потпишаа рамковен договор за обезбедување на снабдувањето со ретки земни елементи, бидејќи двете земји имаат цел да ја намалат доминацијата на Кина врз некои од клучните електронски компоненти.
Лидерите ги потпишаа документите, кои вклучувааат критични минерали, во необарокниот дворец Акасака во Токио. Лидерите јавно не ја споменаа Кина, која преработува над 90% од светските ретки земни елементи, што ја прави извор на загриженост на секоја земја за нејзиниот синџир на снабдување со минерали. Пекинг неодамна ги прошири ограничувањата на извозот.
Трамп и кинескиот претседател Си Џинпинг треба да се сретнат во четврток на маргините на Азиско-пацифичката економска соработка во Јужна Кореја за да разговараат за договор со кој ќе се запрат построгите американски царини и кинеските контроли за извоз на ретки земни елементи.
Јапонија и САД ќе користат алатки за економска политика и координирани инвестиции за да го забрзаат развојот на диверзифицирани, ликвидни и фер пазари за критични минерали, и ќе имаат за цел да обезбедат финансиска поддршка за избрани проекти во следните шест месеци, соопшти Белата куќа.

Двете земји ќе разгледаат меѓусебно комплементарен договор за складирање и ќе соработуваат со други меѓународни партнери за да обезбедат безбедност на синџирот на снабдување, се додава во соопштението.
Иако доминира Кина, САД и Мјанмар контролираат 12% и 8% од глобалната екстракција на ретки земји, според „Евразија груп“, а Малезија и Виетнам покриваат уште 4% и 1% од преработката.
Јапонија вети инвестиција од 550 милијарди долари во американската економија, дел од поширокиот билатерален трговски договор, кој би можел да вклучува производство на електрична енергија и течен природен гас, меѓу другите области, според извори запознаени со разговорите.
Пред патувањето на Трамп во Азија, САД ги повикаа државите, вклучително и Јапонија, да го прекинат увозот на руска нафта и воведоа санкции врз двата најголеми извозници на нафта во Москва – Роснефт и Лукоил за да го притиснат Кремљ на преговарачка маса за да се стави крај на војната во Украина.
Јапонија ги засили купувањата на американски течен природен гас (LNG) во последните неколку години, додека се обидува да се диверзифицира од својот клучен снабдувач Австралија и да се подготви за истекување на договорите за снабдување од рускиот проект за течен природен гас Сахалин-2.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Трамп и Си Џипинг се договорија за ТикТок и ретките минерали, Кина нема да добие царини од 100 отсто

САД и Кина се согласија за рамката на потенцијален трговски договор што ќе биде дискутиран кога нивните соодветни лидери ќе се сретнат подоцна оваа...
Повеќе
Подглавна секција

Популистот Хавиер Милеи извојува убедлива победа на изборите во Аргентина

Аргентинскиот претседател Хавиер Милеи доживеа убедлива победа на неделните парламентарни избори, добивајќи речиси 41отсто од гласовите со што значително ќе ја засили својата политичка...
Повеќе

Најнови

hubmk

ДЕЗИНФО РАДАР: Делегитимизирање на граѓанските протести преку наративот за „шарена револуција“

Очекувани критични настани кои веројатно ќе поттикнат дезинформациски наративи во ноември 2025 г., идентификувани во текот на октомври Дезинформациите сè уште претставуваат доминантен предизвик во Западен Балкан: штетните кампањи, насочени кон клучни...
Повеќе
Економија

Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Амазон денес изјавија дека ќе отпуштат околу 14.000 корпоративни вработени, што претставува најново намалување на работните места во повеќегодишните напори на компанијата за намалување на трошоците. Во блог пост, компанијата напиша...
Повеќе
Главна секција

Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина

Основното јавно обвинителство Скопје денеска отвори истрага против директорот на „Комунална хигиена“, Сабахудин Рустеми и против управителот за отпад во јавното претпријатие за кривичното дело загрозување на животната средина и природата...
Повеќе
Македонија

Директорот на „Комунална хигиена“ е во полициска станица, се чека кривична пријава

Директорот на „Комунална хигиена“ Сабахудин Рустеми и уште едно лице од раководството на јавното претпријатие се уште се во полициска станица. Тие беа приведени вчера во попладневните часови и денеска се...
Повеќе

ДЕЗИНФО РАДАР: Делегитимизирање на граѓанските протести преку наративот за „шарена револуција“

Очекувани критични настани кои веројатно ќе поттикнат дезинформациски наративи во ноември 2025 г., идентификувани во текот на октомври Дезинформациите сè уште претставуваат доминантен предизвик во Западен Балкан: штетните кампањи, насочени...

Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина

Директорот на „Комунална хигиена“ е во полициска станица, се чека кривична пријава

Вештачката интелигенција против човекот: Кои се разликите меѓу Википедија и Грокипедија на Илон Маск?

Партиите повикуваат на излезност – граѓаните во апатија, каква порака пратија над 53.000 гласачи

Мицкоски: Инвестициите во обновливи извори на енергија се дел од модерната борба за независност

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

ДЕЗИНФО РАДАР: Делегитимизирање на граѓанските протести преку наративот за „шарена револуција“

Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина