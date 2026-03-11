Жителите на Техеран велат дека ja преживеалe најлошата ноќ на воздушно бомбардирање од почеток на нападите од САД и Израел, објави Гардијан.

Израел, кој започна воздушни напади против Иран заедно со САД на 28 февруари, во вторникот соопшти дека погодил објект за развој на оружје меѓу бранот напади.

Светската здравствена организација ги повика Иранците да останат дома, велејќи дека „црниот дожд“ што паѓа по нападите врз нафтените постројки би можел да предизвика респираторни проблеми.

Еден жител на Техеран го опиша градот како „последна станица пред пеколот“.

Најмалку 1.245 цивили се убиени, вклучувајќи 194 деца, во американско-израелската војна против Иран, според американската група „Активисти за човекови права во Иран“.

Во Либан, најмалку 486 лица се убиени од израелско бомбардирање, додека 11 се убиени во Израел. Потврдена е смртта на седум американски војници, а 140 се повредени.

Додека авионите го бомбардираа Техеран, американските претставници издаваа контрадикторни пораки за тоа колку долго може да трае војната.

Трамп во понеделник изјави дека „војната е сосема завршена“, во разговор со CBS News. Неколку часа подоцна, Хегсет рече дека војната ќе заврши во „нашиот временски распоред“ и дека САД нема да престанат сè додека „непријателот не биде целосно и решително поразен“, ветувајќи дека во вторник ќе бидат изведени најинтензивните напади во Иран досега .

„Не е мое да претпоставувам дали е почеток, средина или крај, тоа е одлука на Трамп и тој ќе продолжи да го соопштува тоа“, рече Хегсет.

Во меѓувреме, иранските власти изјавија дека нема да прифатат крај на војната сè додека не им нанесат штета на САД и Израел. Шефот на иранскиот совет за национална безбедност, Али Лариџани, во објава на социјалните мрежи изјави дека „нацијата Иран не се плаши од вашите празни закани“, а истовремено имплицираше дека Иран би можел да го нападне Трамп.

„Дури и оние поголеми од вас не би можеле да ја елиминираат иранската нација. Внимавајте да не бидете елиминирани“, напиша тој.

Иран продолжи со нападите врз земјите од Персискиот Залив и Израел во вторникот, како дел од својата стратегија да им нанесе што е можно поголема болка на влијателните сојузници на САД и на светската економија, со цел да ја зголеми цената на војната.

Во Бахреин, една жена беше убиена, а уште осум лица беа ранети во ирански напад врз станбена зграда во Манама, додека пожарникарите во ОАЕ се обидуваа да изгаснат пожар во близина на петрохемиски фабрики по нападот со ирански дрон. Саудиска Арабија и Кувајт соопштија дека пресретнале дронови над нивна територија.

Во Дубаи и покрај бомбардирањето, жителите велат дека животот продолжува нормално. Луѓето сè уште се собираат на плажите, трговските центри и баровите на покривите, иако многу туристи избегале. Комерцијалните летови, исто така, се обновија откако воздушниот простор на земјата беше привремено повторно отворен, дури и кога лидерите на ОАЕ ја осудија континуираната „очигледна иранска агресија“.