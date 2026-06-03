САД и Иран разменија нови ракети и напади со беспилотни летала, дополнително загрозувајќи ги напорите на Вашингтон да обезбеди нов договор за прекин на огнот со Техеран, пренесува Гардијан.

Американските сили испалиле ракета „Хелфаер“ за да го онеспособат танкерот што се обидувал да ја пробие американската блокада на Ормутскиот теснец во вторник, а подоцна изјавиле дека ги одбиле иранските одмазднички напади во регионот и нападнале локации на островот Кешм во Иран.

Иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека го нападнале седиштето на Петтата флота на САД во Бахреин со ракети и беспилотни летала како одговор на нападот врз Кешм, тврдење што Централната команда на американската војска (Центком) го негираше.

Последната размена на оган започна кога Центком соопшти дека во вторник го погодил ненатоварениот танкер – M/T Lexie со знаме на Боцвана. Центком соопшти дека авиони испалиле ракета за да го онеспособат моторот на танкерот, додека минувал низ меѓународни води кон островот Харг во Иран, северно од теснецот во близина на Кувајт, откако екипажот ги игнорирал повторените предупредувања во текот на 24 часа.

Набргу потоа, кувајтската војска подоцна соопшти дека нејзината воздушна одбрана пресретнува напади со ракети и беспилотни летала и ја повика јавноста „да не се приближува или да не допира никакви остатоци, шрапнели или неидентификувани предмети што може да произлезат од пресретнување на непријателски воздушни цели“. Сирени се огласија и во Бахреин.

Центком соопшти дека две ирански ракети испукани кон Кувајт „не успеале да се распаднат или се распаднале на пат“, и дека три ракети насочени кон Бахреин биле пресретнати од САД и Бахреин. Подоцна додаде дека се бранеле од нов бран беспилотни летала насочени кон американските сили во Кувајт и дека нема повредени лица.

Американските сили, исто така, соопштија дека собориле три еднонасочни дронови за напад „лансирани од Иран кон цивилни морнари кои со право транзитирале низ регионалните води“, но не дадоа дополнителни детали.

Американските сили, исто така, извршија напади врз иранска воена контролна станица на островот Кешм.

Последната размена на напади го нагласува недостатокот на политички напредок во решавањето на кризата на Блискиот Исток, и покрај оптимистичките тврдења на американскиот државен секретар Марко Рубио во неговото прво појавување пред Комитетот за надворешни односи на Сенатот откако САД и Израел ја започнаа својата војна против Иран.

Рубио во вторник ги повтори тврдењата дека е можно да се постигне договор со Техеран и тврдеше дека режимот се согласил да преговара за аспекти од својата нуклеарна програма за кои одбил да разговара дури и пред еден месец.

Неговите коментари се во директна спротивност со пораките од Иран, кој посочи дека ќе ги прекине мировните преговори со САД во знак на протест против израелската офанзива во Либан, заканувајќи се со пропаст на преговорите со Вашингтон.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, рече: „Прекинот на огнот меѓу Иран и САД е недвосмислено прекин на огнот на сите фронтови, вклучително и во Либан. Неговото кршење на еден фронт е кршење на прекинот на огнот на сите фронтови. САД и Израел се одговорни за последиците од какво било кршење.“

Израелските воени авиони започнаа десетици напади низ јужен Либан и покрај новиот договор за кој се тврди дека е посредуван од Доналд Трамп, со цел да се зајакне искинатиот прекин на огнот во Либан.

Американскиот претседател во понеделник изјави дека го запрел непосредниот израелски напад врз Бејрут и дека разговарал со израелскиот премиер, Бенјамин Нетанјаху, и претставници на Хезболах и двајцата се согласиле дека „сите пукања ќе престанат“.

Но, во вторник, државната Национална новинска агенција на Либан објави 30 израелски напади низ југот. Во близина на градот Сидон, спасувачите ги пронајдоа телата на шест члена на истото семејство, вклучувајќи две деца и една жена, по израелскиот напад.

Израелската војска, исто така, издаде ново предупредување за евакуација за јужниот град Набатија пред новите напади, обвинувајќи ја „терористичката организација Хезболах“ за кршење на прекинот на огнот.

Лекси е шестиот брод што американската војска го онеспособи откако започна блокадата на Иран на 13 април. Американската војска соопшти дека досега пренасочила 122 брода што се обидувале да влезат или излезат од иранските пристаништа.

За време на викендот, американските сили нападнаа ирански радарски и беспилотни летала, на што Техеран одговори со таргетирање на воена база во Кувајт за која тврдеше дека била вклучена во американската операција.