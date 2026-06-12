Меморандум меѓу САД и Иран за запирање на војната во Заливот би можел да биде потпишан веќе во недела, изјави западен извор за Ројтерс во петокот, а Женева се појавува како најверојатно место.

Изворот рече дека формулацијата во меморандумот сè уште се финализира и дека Иран се држи до својата позиција дека договорот мора да ги прекине и борбите во Либан, каде што Израел се бори против милицијата Хезболах, поддржана од Иран.

Целта беше да се финализира формулацијата до сабота, за да може договорот да го потпишат потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, и претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф. Не беше утврдено место, но Женева се појавуваше како најверојатно.

Трамп во четврток изјави дека ги откажува новите напади врз Иран бидејќи договорот сега е готов.

„Тукушто постигнавме одлично решение за војната со Иран“, им рече Трамп на новинарите во Белата куќа во четврток.

Но, условите на договорот, како што беа опишани во петокот од иранските претставници, се чини дека му нудат на Техеран многу од она што досега го бараше, при што Трамп се чини дека добива малку од она што го бараше, освен повторното отворање на Ормускиот теснец, кој Иран го затвори откако тој нареди напади во февруари.

Висок ирански извор за Ројтерс во петокот изјави дека нацрт-договорот ќе ги откаже санкциите врз иранската нафта, ќе одмрзне милијарди долари од неговите средства и ќе бара прекин на непријателствата на сите фронтови, вклучително и во Либан.

Нуклеарните прашања ќе бидат оставени настрана за подоцнежни разговори. Вашингтон сака договор што ќе осигури дека Иран никогаш нема да развие нуклеарно оружје; Иран вели дека не бара такво оружје.

Откажувањето од санкциите, одмрзнувањето на иранските средства и запирањето на израелските напади врз Либан се суштински ирански барања. Изворот не спомена што Иран би можел да понуди за возврат. Немаше непосреден одговор од Соединетите Држави.

Иранската новинска агенција Мехр соопшти дека условите вклучуваат и други клучни отстапки на САД, вклучително и обврска за повлекување на своите сили од Иран и презентирање план за обнова на разрушената иранска економија.

„Соединетите Американски Држави и нивните сојузници мора да достават планови за реконструкција на Иран во вредност од најмалку 300 милијарди долари“, се вели во извештајот на Мехр.