САД и Иран се согласија на двонеделен прекин на огнот, едвај еден час пред да истече рокот на Доналд Трамп за уништување на Иран, при што Техеран се согласи привремено да го отвори Ормускиот теснец. Белата куќа соопшти дека Израел, исто така, се согласил со прекинот на огнот. Додека Трамп објави дека ги суспендира своите планови за ескалација на нападите низ Иран, американскиот претседател рече дека добил предлог од 10 точки од Иран, кој претставува функционална основа врз која ќе се преговара.

Кои барања се наоѓаат во планот од 10 точки на Иран?

Според државните медиуми, Иран ќе го прифати завршувањето на војната само откако деталите ќе бидат финализирани во согласност со мировниот план од 10 точки, наводно доставен до Белата куќа преку пакистански посредници. Списокот од 10 точки, објавен од иранските државни медиуми, вклучува голем број услови што САД ги отфрлија во минатото.

Планот бара укинување на сите примарни и секундарни санкции врз Иран, продолжување на иранската контрола врз Ормускиот теснец, повлекување на американската војска од Блискиот Исток, крај на нападите врз Иран и неговите сојузници, ослободување на замрзнатите ирански средства и резолуција на Советот за безбедност на ОН со која секој договор станува обврзувачки.

Во верзијата објавена на фарси, Иран ја вклучи и фразата „прифаќање на збогатување“ за својата нуклеарна програма. Но, од причини што остануваат нејасни, таа фраза недостасуваше во англиските верзии што ги споделија иранските дипломати со новинарите.

Што значи планот за прекин на огнот за Ормускиот теснец?

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, рече дека безбедното поминување низ теснецот ќе биде дозволено под иранско воено управување. Не беше веднаш јасно дали тоа значи дека Иран целосно ќе го олабави својот упориште врз водниот пат. Планот им овозможува на Иран и Оман да наплаќаат надомест до 2 милиони долари по брод за бродови што транзитираат низ теснецот, според извештаите. Потоа Иран ќе ги искористи парите што ќе ги собере за реконструкција.

Доколку мировните преговори не успеат, Техеран може повторно да се обиде да го затвори теснецот.

Дали САД ќе се согласат со овој план од 10 точки и предлозите на Иран?

Откако започнаа преговорите меѓу администрацијата на Трамп и Иран за статусот на нуклеарната програма на Техеран пред речиси една година, нивните многу различни барања и ограничувањата на она што секоја страна би го дозволила се покажаа како пречка за каков било траен договор.

Барањето на Иран да ја задржи контролата врз Ормускиот теснец е истакнато како особено загрижувачко, бидејќи немаше контрола врз теснецот пред почетокот на конфликтот.

Демократскиот сенатор Крис Марфи се осврна на коментарите од Иран, велејќи за Си-Ен-Ен „кој знае дали нешто од тоа е вистина, но ако овој договор му дава право на Иран да го контролира теснецот, тоа е катастрофално за светот“.

Самиот Трамп не коментираше директно за барањата на Иран, но рече дека САД „ќе помогнат со зголемувањето на сообраќајот во Ормускиот теснец“.

Експертите и аналитичарите сугерираат дека е малку веројатно дека САД ќе се согласат со максималистичките барања на Иран, туку дека ќе бидат основа за разговори.

Дали Израел е дел од договорот?

Кабинетот на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху соопшти дека Израел ја поддржува одлуката на САД да ги суспендира нападите врз Иран за две недели, но дека прекинот на огнот не го вклучува Либан. Премиерот на Пакистан претходно изјави дека договореното прекин на огнот опфаќа „секаде, вклучително и Либан“.

Кабинетот на Нетанјаху соопшти дека Техеран мора веднаш да го отвори теснецот и да ги запре нападите врз САД, Израел и земјите во регионот. Израел, исто така, рече дека ги поддржува напорите на САД да се осигура дека Иран повеќе не претставува нуклеарна, ракетна или „терористичка“ закана.

Израелската офанзива во Либан уби најмалку 1.500 луѓе, а 1,2 милиони други беа раселени. Либан беше вовлечен во војната кога Хезболах испука ракети кон Израел во знак на солидарност со Техеран.