САД и Иран разменија воздушни напади во четвртокот втор ден по ред, а претседателот Доналд Трамп вети дополнителни напади доколку Техеран не се согласи веднаш на мировен договор.

Ескалацијата на непријателствата започна претходно оваа недела со соборувањето на американскиот хеликоптер „Апачи“ во близина на Ормускиот теснец, што предизвика серија напади забележително низ Иран и врз американските бази низ регионот.

Тоа беше најсериозната закана за кревкото примирје договорено во април, намалувајќи ги надежите за брз крај на војната што започна кон крајот на февруари со масовни заеднички воздушни напади на САД и Израел врз Иран.

Американската војска соопшти дека нејзините последни напади биле насочени кон воени капацитети за надзор, комуникациски системи и локации за воздушна одбрана низ Иран како одговор на она што го нарече неоправдана и континуирана агресија на Техеран.

Трамп му рече на новинарот на „Фокс њуз“, Треј Јингст, дека американските напади ќе престанат наскоро, но дека ќе продолжи со жестокото бомбардирање доколку иранските лидери не потпишат договор со САД веднаш, напиша Јингст на X.

Цените на нафтата пораснаа за речиси 3 долари по заканата на Трамп за ескалација и ги продолжија добивките во раната азиска трговија во четврток.

Централната команда на војската објави дека нападите се завршени околу четири часа откако започнаа, кратко по полноќ во Техеран.

Иранската Исламска револуционерна гарда (ИРГК) соопшти дека започнала контранапади врз 18 американски воени цели во воздухопловните бази во Кувајт и Бахреин, како и врз Петтата флота на американската морнарица во Бахреин.

Подоцна соопшти дека ја таргетирала и воздухопловната база Ал-Азрак во Јордан втора ноќ по ред, испукувајќи 12 балистички ракети кон американската база.

Кувајтската воздушна одбрана се справуваше со непријателски воздушни цели, соопшти армијата на сојузникот на САД, додека бахреинската воздушна одбрана пресретна и уништи ирански воздушни напади, изјави советник за медиуми на кралот на Бахреин на X.

Врховната заедничка воена команда на Иран, исто така, предупреди дека ќе отвори оган врз секој брод што ќе се обиде да помине низ Ормускиот теснец, кој е во голема мера затворен со месеци. Иранските медиуми објавија дека врз два американски брода бил отворен оган.

Централната команда на САД негираше дека теснецот е затворен или дека некој од нејзините бродови е погоден, велејќи дека комерцијалните бродови сè уште транзитираат низ теснецот и покрај заканите од Иран.

Иранските новински агенции објавија експлозии во неколку градови низ земјата од 93 милиони жители, вклучувајќи ги Сирик, Карган, Бандар Абас, Минаб и Карај во близина на теснецот, како и Варамин далеку на север, поблиску до Каспиското Море.

Министерот за одбрана на САД, Пит Хегсет, го претстави потегот како обид да се принуди Иран на договор за прекин на конфликтот.

„Нападите би ги унапредиле нашите воени интереси, а исто така би ја зајакнале и нашата дипломатска позиција“, изјави тој за новинарите за време на посетата на Централната команда во Флорида.

„Ќе ги удриме силно вечерва и се надеваме дека Иран ќе донесе добра одлука“, рече тој. „Ако треба да преговараме со бомби, ќе преговараме со бомби“.