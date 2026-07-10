Иранските вооружени сили започнаа напади врз американската воена инфраструктура во земјите од Персискиот Залив, по американските напади врз јужните крајбрежни и источни провинции на Иран, дополнително нарушувајќи го тринеделното примирје.

Иранските медиуми подоцна објавија повеќекратни експлозии низ јужен Иран, вклучувајќи го и Бушер, каде што се наоѓа една од нуклеарните централи на земјата, заедно со Конарак, Чогадак и Бандар Абас.

Американски функционер изјави дека немало американски напади во последните часови.

Нападите се случија додека Иран го погребуваше својот убиен врховен лидер ајатолахот Али Хамнеи во светилиште во Машхад, завршувајќи една недела погребни поворки и собири.

Хамнеи беше убиен во воздушен напад на првиот ден од војната на 28 февруари, како дел од нападот на САД и Израел против Иран, што започна со месеци долг конфликт, во кој загинаа илјадници луѓе и се задуши светскиот енергетски дотур.

Нападите врз катарските и саудиските бродови претходно оваа недела го нарушија примирјето, а американскиот претседател Доналд Трамп го прогласи примирјето за завршено.

Вашингтон сè уште е посветен на наоѓање решение со Иран и техничките разговори продолжуваат, според втор американски функционер.

Неможноста на Трамп да ја заврши војната го фрустрира претседателот, чија Републиканска партија се соочува со среднорочни избори подоцна оваа година поради високи цени на бензинот и незадоволство на гласачите.

Погребната поворка на Хамнеи стигна до најсветото светилиште во земјата со огромна толпа што го исполни дворот, некои носејќи транспаренти во кои го осудуваат американскиот претседател и пишуваше „Ќе го убиеме Трамп“.

Морнарицата на Иранската револуционерна гарда соопшти дека нападите на САД и интервенцијата во пренасочувањето на бродовите низ Ормускиот теснец го нарушуваат повторното отворање на водниот пат.

Гардата соопшти дека бројот на бродови што транзитираат низ теснецот под ирански надзор се вратил на околу 50% од нивоата пред војната во текот на изминатите две недели, додавајќи дека дозвола се дава само на бродови што користат рути одредени од Техеран.

Секоја понатамошна интервенција на САД ќе предизвика разорен одговор, соопшти Гардата.

Американската војска соопшти дека нејзините напади имале за цел да го одржат теснецот отворен откако ги обвини иранските сили за напад врз три танкери во областа.

Војската соопшти дека САД помогнале во олеснувањето на транзитот на повеќе од 800 комерцијални бродови и 380 милиони барели сурова нафта низ теснецот од почетокот на мај и дека Иран не го контролира водниот пат.

Централната команда на САД во среда соопшти дека нејзините сили нападнале приближно 90 ирански воени цели, вклучувајќи системи за воздушна одбрана, средства за крајбрежен надзор и места за складирање ракети и беспилотни летала.

„Ова е одмазда за вчерашното бомбардирање на бродови од страна на Иран. Ако се случи повторно, ќе биде многу полошо!“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social.

Во нападите на САД загинаа 14 лица, а 78 беа повредени во пет провинции на 8 и 9 јули, објавија иранските државни медиуми. Новинската агенција Фарс соопшти дека еден американски напад погодил железнички мост што се користи за трговија со Русија и Кина.

Бушер е дом на нуклеарна централа изградена во Русија, а локален функционер подоцна им изјави на државните медиуми дека американски проектил го погодил периметарот на објектот. Периметарот веќе бил погоден неколку пати пред прекинот на огнот на 8 април.

Иранската армија во соопштение објавено од државните медиуми соопшти дека започнала напади врз американските системи „Патриот“ во Кувајт, место за рано предупредување во Катар и складиште за гориво на американската армија во Бахреин.