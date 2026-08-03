Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека разговорите со Иран ќе се одржат во понеделник, но одби да постави рок за договор откако претходно изјави дека го откажал непосредниот напад со надеж дека брзо ќе постигне договор за повторно отворање на Ормускиот теснец и ќе го реши ќорсокакот околу нуклеарните капацитети на Техеран.

Трамп доцна во саботата на својата платформа Truth Social изјави дека Иран и другите земји од Блискиот Исток побарале време за да склучат договор што би довел до итно, целосно и целосно повторно отворање на теснецот и крај на нуклеарната закана од Иран, но дека Техеран мора брзо да склучи договор. Враќајќи се во Вашингтон од викендот во Њу Џерси, Трамп им рече на новинарите дека преговорите ќе започнат денеска попладне, но не даде детали за тоа каде ќе се одржат или кој ќе биде вклучен.

На прашањето дали има рок за Иран да постигне договор, Трамп одби да одговори. „Дали би сакал да склучам договор? Не сакам да убивам луѓе затоа што луѓето умираат, многу луѓе умираат, а ние не го сакаме тоа“, рече Трамп како одговор.

Трамп постојано упатуваше закани дека ќе ја ескалира војната против Иран што ја започна заедно со Израел кон крајот на февруари, само за да овозможи повеќе време за разговори, кои досега не доведоа до сеопфатен договор. Очигледната деескалација на Трамп по деновите закани за нови напади од двете страни беше најновиот пресврт во војната. Нападите се проширија низ Заливот до Црвеното Море, па дури и до медитеранскиот објект во Египет. Иран во голема мера го затвори Ормускиот теснец, цевковод за 20% од светската нафта и течен природен гас пред почетокот на војната, предизвикувајќи зголемување на цените на енергијата и поттикнување на поширока инфлација.

Претседателот на САД тврдеше дека неговата наведена цел да го спречи Иран да се здобие со нуклеарно оружје оправдува повисоки трошоци за гориво во блиска иднина, но економската болка изврши политички притисок врз него да најде начин да го заврши конфликтот.

Цените на нафтата паднаа за повеќе од 4% во раното тргување денеска.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, телефонски разговараше со својот саудиски колега, принцот Фајсал бин Фархан, и со началникот на пакистанската армија, Асим Мунир, за да разговараат за дипломатските напори, објавија иранските државни медиуми во неделата.

Официјалната иранска новинска агенција ИРНА претходно објави дека преговорите меѓу Техеран и Оман за Ормускиот теснец се во завршна фаза, ​цитирајќи го иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаеи, изјави дека преговорите се фокусирани на договорување нова рута низ теснецот, додавајќи дека тоа нема никаква врска со отворањето или затворањето на Ормускиот теснец.

Минатиот месец Иран јавно го отфрли предлогот на Оман, поддржан од земјите од Заливот, за управување со теснецот што го делат. Луѓе запознаени со ова прашање изјавија за Ројтерс дека планот вклучува наплата на доброволни такси за користење на теснецот.