Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека го паузирал планираниот напад врз Иран откако Техеран испратил мировен предлог до Вашингтон и дека сега има многу добри шанси да се постигне договор со кој се ограничува нуклеарната програма на Иран. Откако Иран им испрати на САД нов мировен предлог, Трамп рече дека им наложил на американската војска да не се изврши планираниот напад врз Иран утре, но дополнително им наложил да бидат подготвени да продолжат со целосен, голем напад врз Иран, во секој момент, во случај да не се постигне прифатлив договор.

Претходно не беше најавен таков напад, а Ројтерс не можеше да утврди дали се направени подготовки за напади што би означиле обновување на војната што Трамп ја започна кон крајот на февруари.

Под притисок да се постигне договор што би го отворил Ормускиот теснец, Трамп претходно изрази надеж дека е блиску до договор за завршување на војната и слично се закани со тешки напади врз Иран ако Техеран не постигне договор.

Во овој пост, тој рече дека лидерите на Катар, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати побарале од него да го одложи нападот бидејќи ќе се постигне договор, кој ќе биде многу прифатлив за Соединетите Американски Држави, како и за сите земји на Блискиот Исток и пошироко. Тој не даде детали за договорот што се дискутира.

Подоцна, во разговор со новинарите, тој рече дека Соединетите Американски Држави би биле задоволни ако можат да постигнат договор со Иран што ќе го спречи Техеран да се здобие со нуклеарно оружје.

„Се чини дека има многу добри шанси тие да можат да постигнат нешто. Ако можеме да го направиме тоа без да ги бомбардираме до смрт, би бил многу среќен“, изјави Трамп пред новинарите собрани за неповрзано соопштение.

Постот на Трамп за откажување од нападот дојде откако портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи, потврди дека ставовите на Техеран биле пренесени на американската страна преку Пакистан, но не даде детали.

Пакистански извор потврди дека Исламабад, кој пренесува пораки меѓу страните во војната на Блискиот Исток откако беше домаќин на единствената рунда мировни преговори минатиот месец, го споделил најновиот предлог со Вашингтон. Но, изворот посочи дека напредокот бил тежок.

Страните постојано ги менуваат своите цели, рече пакистанскиот извор, додавајќи: „Немаме многу време“.

Иран остана пркосен во изјавите објавени во државните медиуми по објавата на Трамп, предупредувајќи ги САД и нивните сојузници да не прават понатамошни стратешки грешки или погрешни пресметки при нападот врз Иран, тврдејќи дека иранските вооружени сили се поподготвени и посилни отколку во минатото.

Врховната заедничка воена команда на Иран, Хатам ал-Анбија, изјави дека вооружените сили на Иран се „подготвени да го повлечат чкрапалото“ во случај на каков било обновен напад од страна на САД, според иранската новинска агенција Тасним.

„На секоја обновена агресија и инвазија ќе се одговори брзо, решително, моќно и опсежно“, беше цитиран командантот на Хатам ал-Анбија, Али Абдолахи.

Иранскиот мировен предлог, како што го опиша висок ирански извор, изгледаше сличен во многу аспекти со претходната понуда на Иран, која Трамп ја отфрли минатата недела како „ѓубре“.