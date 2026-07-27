Иран ќе ги запре своите напади сè додека САД го сторат истото, изјави висок ирански функционер за Ројтерс. Овој развој на настаните доаѓа откако САД направија пауза во својата кампања за бомбардирање откако советниците на претседателот Доналд Трамп му кажаа дека им снемуваат цели и изразија загриженост за исцрпување на американскиот арсенал.

По 13 ноќи интензивирање на американските воздушни напади врз Иран, Пентагон ја запре кампањата доцна во петокот, без пријавени американски напади ниту во сабота ниту во недела. Иран, кој секоја ноќ од американските напади ја следеше со свои напади врз соседните земји кои се домаќини на американски бази, исто така се воздржа од напади.

Како резултат на тоа цените на нафтата паднаа за 4% утрово. Фјучерсите за суровата нафта Брент паднаа за 3,96 долари, или 4,1%, на 92,82 долари, откако накратко се лизнаа под клучното ниво на поддршка од 90 долари претходно во текот на сесијата. Американската интермедијарна сурова нафта од Западен Тексас беше на 85,29 долари за барел, што е намалување од 4,02 долари, или 4,5%.

И двата договори се тргуваат на најниско ниво за речиси една недела, откако пораснаа во последните три недели.

Брент достигна 100 долари за барел, бидејќи конфликтот, кој ги намали испораките на нафта преку Ормускиот теснец, се прелеа во Црвеното Море, попречувајќи го извозот од водечкиот светски извозник, Саудиска Арабија, преку теснецот Баб ел-Мандеб до Азија.

Амбасадорот на САД во Обединетите нации, Мајк Валц, изјави за „Фокс њуз Сандеј“ и други американски медиуми дека претседателот Доналд Трамп одлучил да ги паузира нападите на САД за да овозможи повеќе време за дипломатија.

„Цените на нафтата нагло паднаа во раното тргување, бидејќи САД и Иран се воздржаа од понатамошни воени дејствија, нудејќи ги првите опипливи знаци за потенцијално деескалација на тензиите“, велат аналитичарите.

Ирански функционер, зборувајќи под услов да остане анонимен, за Ројтерс изјави дека ставот на Техеран останува напад за напад, ако нападите престанат, и Иран ќе ги запре своите операции. Таа порака веќе им е пренесена на САД.

Американскиот амбасадор во Обединетите нации, Мајк Валц, изјави за „Фокс њуз Сандеј“ и други американски медиуми дека Трамп одлучил да ги паузира американските напади за да овозможи повеќе време за дипломатија.

„Тој им дава малку простор на разговорите“, рече Валц, без да даде дополнителни детали.

Американските воени претставници во последните денови предупредија дека бомбардирањата во текот на изминатите две недели, чија цел беше да се одвратат иранските закани за бродовите во Ормускиот теснец – тесен воден пат што стана клучна точка на жариште во војната – во голема мера ги исцрпија однапред избраните цели, рече еден американски претставник, зборувајќи под услов да остане анонимен.

Продолжувањето на големите борбени операции останува опција, но генералот Ден Кејн, претседател на Здружениот штаб на вооружените сили, приватно го предупреди Трамп дека тоа би носело ризик со оглед на негативното влијание врз залихите на муниција, рече претставникот. Тоа ги вклучува и пресретнувачите што ги користат американските воздушни одбрани на Блискиот Исток, додаде претставникот.

Канцеларијата на Кејн и Централната команда на САД одбија коментар. Американските воени претставници традиционално одбиваат да коментираат за нивните приватни совети до актуелниот претседател на САД, дури и во сведочењето пред Конгресот.

Во емисијата „Средба со печатот“ на NBC, Валц рече дека американската војска има сè што ѝ е потребно, но исто така рече дека кога министерот за одбрана Пит Хегсет ја презеде функцијата под администрацијата на Трамп, тој наследи исцрпена ситуација.

Високиот ирански извор, кој зборуваше под услов да остане анонимен, за Ројтерс изјави дека Техеран не се надева многу дека одлуката на Трамп за прекин на нападите претставува голема промена во преговарачката позиција на САД.

„Постои повеќе скептицизам отколку оптимизам во врска со прекинот на нападите. Преовладувачкиот став е дека паузата е тактичка отколку вистинска. Иран има акумулирано доволно горчливо искуство со она што го смета за измама на САД“, рече изворот.

Во текот на изминатите две недели, американските сили го напаѓаа Иран секоја вечер, како што Вашингтон рече, одмазда за иранските напади врз бродовите во Ормускиот теснец. Иранските сили одговорија на американските напади со напади врз постројки за десалинизација на вода во блиските арапски држави од Заливот.

Иран вели дека има за цел да ја задржи контролата врз теснецот, низ кој минуваше една петтина од глобалните текови на нафта пред војната.

Обновената воена кампања на САД ефикасно го торпедираше привремениот договор од минатиот месец, чија цел беше да се стави крај на војната.

Одлуката на Трамп да ги паузира нападите следеше по она што неколку медиуми го опишаа како состанок во петокот, каде што Кејн и други високи воени и политички советници изразија загриженост.