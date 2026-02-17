САД и Иран денеска одржуваат индиректни разговори во Женева со цел решавање на нивниот долгогодишен нуклеарен спор, со малку јасни индикации за компромис додека Вашингтон распоредува борбена сила во регионот. Американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер ќе учествуваат во преговорите, кои се посредувани од Оман, изјави за Ројтерс извор запознаен со ова прашање, заедно со иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, рече дека ќе биде вклучен индиректно во преговорите во Женева и дека верува оти Техеран сака да склучи договор.

„Не мислам дека тие ги сакаат последиците од непостигнувањето договор“, им рече Трамп на новинарите на авионот „Ер Форс Уан“. „Можевме да имаме договор наместо да ги испраќаме Б-2 за да го уништиме нивниот нуклеарен потенцијал. И моравме да ги испратиме Б-2.“

Техеран знае дека претходен обид за оживување на разговорите беше во тек во јуни минатата година, кога сојузникот на Вашингтон, Израел, започна кампања за бомбардирање против Иран, а потоа му се придружија американските бомбардери Б-2 кои нападнаа нуклеарни цели. Техеран оттогаш соопшти дека ги запрел активностите за збогатување ураниум.

Американската војска се подготвува за можноста за недели операции против Иран доколку Трамп нареди напад, изјавија двајца американски функционери за Ројтерс.

Иран самиот започна воена вежба во понеделник во Ормутскиот теснец, витален меѓународен воден пат и рута за извоз на нафта од арапските земји од Заливот, кои апелираат за дипломатија за да се стави крај на спорот.

Техеран и Вашингтон ги обновија преговорите на 6 февруари за нивниот децениски спор. Вашингтон и неговиот близок сојузник Израел веруваат дека Иран се стреми да изгради нуклеарно оружје кое би можело да го загрози постоењето на Израел. Иран вели дека неговата нуклеарна програма е чисто мирна, иако збогатил ураниум далеку над чистотата потребна за производство на енергија и блиску до она што е потребно за бомба.

Од нападите во јуни, исламските владетели на Иран беа ослабени од улични протести, задушени со цена од илјадници животи, против кризата со трошоците за живот делумно предизвикана од меѓународните санкции кои ги задушија приходите од нафта на Иран.

За разлика од минатиот пат, САД сега поставија она што Трамп го нарекува огромна поморска армада во регионот.

Вашингтон се обиде да го прошири опсегот на разговори на ненуклеарни прашања како што се ракетните залихи на Иран. Техеран вели дека е подготвен само да разговара за ограничувањата на својата нуклеарна програма – во замена за олеснување на санкциите – и дека нема целосно да се откаже од збогатувањето на ураниум, ниту да разговара за својата ракетна програма.

Во понеделник, американскиот државен секретар Марко Рубио на прес-конференција во Будимпешта изјави дека е тешко да се постигне договор со Иран, но САД се подготвени да се обидат.

Аракчи од Иран во понеделник се сретна со Рафаел Гроси, шеф на Меѓународната агенција за атомска енергија, во Женева, за да разговараат за соработката со МААЕ и техничките аспекти на претстојните разговори со САД.

Денеска попладне, Виткоф и Кушнер ќе учествуваат во тристрани разговори со Русија и Украина, додека Вашингтон се обидува да ги убеди Украина и Русија во договор за прекин на четиригодишната инвазија на Москва врз Украина, рече изворот.