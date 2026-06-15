Американските и иранските претставници изјавија дека се согласиле за рамка за завршување на нивната војна, запирање на американската блокада на Иран и повторно отворање на Ормускиот теснец, прелиминарен договор што ги намали цените на нафтата, но ја остави судбината на нуклеарната програма на Иран на понатамошни преговори.

„Договорот со Исламската Република Иран сега е завршен“, напиша американскиот претседател Доналд Трамп на својата платформа Truth Social. Неговата објава дојде кратко откако пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф, чија земја беше медијатор, објави дека е постигнат договор рано утрово по локално време.

Меморандумот за разбирање е закажан официјално да биде потпишан во петок во Швајцарија.

Условите на договорот не се целосно познати, а Шариф во објава на X рече дека дека договорот повикува на итно и трајно прекинување на воените операции на сите фронтови, вклучително и во Либан.

Либан е камен на сопнување во преговорите, при што Израел и Хезболах ги игнорираа повиците од Трамп и другите да ги запрат нападите еден врз друг во последните недели.

Во соопштението, секретаријатот на Врховниот совет за национална безбедност на Иран соопшти дека војната и воените операции на сите фронтови, вклучително и Либан, ќе завршат трајно почнувајќи од понеделник вечерта.

Заменик-министерот за надворешни работи на Иран, Казем Гарибабади, рече дека ќе се преговара за поширок договор за време на 60-дневниот период на прекин на огнот, вклучувајќи и олеснување на санкциите за Иран.

Судбината на нуклеарната програма на Иран, друго трнливо прашање, исто така ќе биде разгледана во тие подоцнежни разговори, претходно изјавија извори за Ројтерс.

Немаше непосредна реакција на објавата од Израел, кој рече дека не е дел од разговорите меѓу САД и Иран.

Трамп рече дека Ормускиот теснец, главна бродска рута за глобални испораки на нафта и гас што Иран ефикасно го затвори со месеци, ќе се отвори во петок и дека тој наредил крај на блокадата на иранските пристаништа од страна на САД.

„Бродови на светот, запалете ги вашите мотори. Пуштете ја нафтата да тече!“, напиша Трамп.

Цените на нафтата паднаа по веста. Фјучерсите за сурова нафта Брент паднаа за 4% во раното тргување во понеделник, додека американската Западна Тексашка Интермедијарна нафта се лизна за повеќе од 4,6%. Берзите во Азија скокнаа.

Поранешниот портпарол на Стејт департментот на администрацијата на Бајден, Метју Милер, рече дека Трамп направил важни отстапки кон Иран за да го постигне статусот кво што постоеше пред да ја започне војната.

„Немаме гаранции дека нуклеарната програма некогаш ќе биде разгледана, но Иран му покажа на светот дека може да ја земе глобалната економија како заложник и да добие нешто од САД за возврат“, рече Милер.

Илјадници луѓе се убиени, главно во Иран и Либан, откако американските и израелските сили првпат го нападнаа Иран на 28 февруари. Иран ги нападна Израел и земјите од Заливот каде што се сместени американски бази и ефикасно го блокираше Ормускиот теснец, зголемувајќи ги глобалните цени на енергијата. Американските сили ги блокираа иранските пристаништа како одговор.

Војната во Иран стана политичка одговорност дома за Трамп и неговите колеги републиканци во Конгресот, а анкетите на јавното мислење покажуваат дека Американците се длабоко фрустрирани од зголемувањето на цените на бензинот пред среднорочните избори во ноември. Но, Трамп се соочи и со притисок од членовите на неговата партија кои инсистираат дека нуклеарната програма на Иран мора целосно да се затвори.