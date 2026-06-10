Американската војска соопшти дека извршила напади врз Иран, како одмазда за соборувањето на хеликоптерот „Апачи“ на армијата. Американски функционер изјави за Си-Ен-Ен дека администрацијата на Трамп верува дека нападите нема да ги попречат воените разговори. Експлозии се слушнале на три стратешки локации околу Ормускиот теснец, објавија државните медиуми. Иранската државна телевизија објави дека нападите погодиле два резервоари за вода, со што се прекинало снабдувањето со вода во областа.

Иранската револуционерна гарда соопшти дека исто така започнала напади врз американски цели во регионот. Во Бахреин, видео геолоцирано од Си-Ен-Ен се чини дека покажува блесок светлина од близина на американска база кратко откако се огласиле сирените во земјата. Јордан и Кувајт соопштија дека пресретнале напади. Двајца американски функционери изјавија дека хеликоптерот бил соборен од ирански дрон, а еден функционер рече дека не е јасно дали хеликоптерот бил намерно цел. Американски беспилотен брод без екипаж ги спасил двајцата членови на екипажот.

Претседателот Доналд Трамп изјави дека САД мора да одговорат откако Иран собори хеликоптер „Апачи“ на армијата, чии членови на екипажот беа безбедно спасени. Трамп објави на социјалните мрежи дека американската војска го информирала дека Иран го соборил хеликоптерот, кој патролирал во Ормускиот теснец, крај брегот на Оман.

„Имало двајца пилоти вклучени, двајцата се безбедни и неповредени. Сепак, САД мора, по потреба, да одговорат на овој напад“, рече тој.

Двајца американски претставници рекоа дека хеликоптерот бил соборен од ирански дрон. Одделен извор запознаен со инцидентот рече дека иранскиот дрон „Шахед“ го погодил американскиот хеликоптер. Еден од американските претставници рече дека не е јасно дали дронот намерно го таргетирал „Апачи“ или станува збор за ненамерно соборување.