Стејт департментот ја паузира обработката на имигрантски визи за 75 земји во обид да се справи со апликантите за кои се смета дека веројатно ќе станат јавен товар, пренесува Фокс Њуз.

Меморандум на Стејт департментот им наложува на конзуларните службеници да одбијат визи според постојниот закон додека одделот ги преиспитува процедурите за проверка и скрининг. Земјите вклучуваат Сомалија, Русија, Авганистан, Бразил, Иран, Ирак, Египет, Нигерија, Тајланд и Македонија.

Паузата ќе започне на 21 јануари и ќе продолжи на неодредено време додека одделот не спроведе преиспитување на обработката на имигрантски визи.

Сомалија привлече зголемен надзор од федералните службеници по скандалот со измама центриран во Минесота, каде што обвинителите открија масовна злоупотреба на програми за бенефиции финансирани од даночните обврзници. Многу од вклучените се сомалиски државјани или сомалиски Американци.

Во ноември 2025 година, телеграма на Стејт департментот испратена до мисии низ целиот свет им наложи на конзуларните службеници да спроведат нови правила за проверка според таканаречената одредба за „јавен товар“ од законот за имиграција.

Упатството им наложува на конзуларните службеници да одбијат визи на апликанти за кои се смета дека веројатно се потпираат на јавни бенефиции, земајќи предвид широк спектар фактори, вклучувајќи здравје, возраст, познавање на англискиот јазик, финансии, па дури и потенцијална потреба од долгорочна медицинска нега.

Постарите или дебелите апликанти би можеле да бидат одбиени, заедно со оние кои во минатото користеле државна парична помош или институционализација.

„Стејт департментот ќе го искористи своето долгогодишно овластување да ги смета за неподобни потенцијални имигранти кои би станале јавен товар за Соединетите Американски Држави и би ја искористиле дарежливоста на американскиот народ“, изјави портпаролот на Стејт департментот, Томи Пигот, во соопштението.

„Имиграцијата од овие 75 земји ќе биде паузирана додека Стејт департментот ги преиспитува процедурите за обработка на имиграцијата за да спречи влез на странски државјани кои би користеле социјална помош и јавни бенефиции.“

Иако одредбата за јавен товар постои со децении, спроведувањето варираше во голема мера низ администрациите, при што конзуларните службеници историски имаат широка дискреција при примената на стандардот.

Исклучоците од новата пауза ќе бидат „многу ограничени“ и ќе бидат дозволени само откако апликантот ќе ги исполни условите за јавен товар.

Верзијата од 2022 година на правилото за јавен товар под администрацијата на Бајден го ограничи опсегот на разгледувани бенефиции – првенствено на парична помош и долгорочна институционална грижа – исклучувајќи програми како Програмата за дополнителна помош за исхрана, федералната програма за дополнителна исхрана за жени, доенчиња и деца, позната како WIC, Medicaid или ваучери за домување.

Законот за имиграција и националност долго време им дозволува на конзуларните службеници да ги сметаат апликантите за недозволени врз основа на јавен товар, но претседателот Доналд Трамп во 2019 година ја прошири дефиницијата за да вклучи поширок опсег на јавни бенефиции. Тоа проширување беше оспорено на суд, а деловите на крајот беа блокирани пред да бидат поништени од администрацијата на Бајден.

Целосниот список на земји се состои од Авганистан, Албанија, Алжир, Антигва и Барбуда, Ерменија, Азербејџан, Бахами, Бангладеш, Барбадос, Белорусија, Белизе, Бутан, Босна, Бразил, Бурма, Камбоџа, Камерун, Зелен ’Рт, Колумбија, Брегот на Слоновата Коска, Куба, Демократска Република Конго, Доминика, Египет, Еритреја, Етиопија, Фиџи, Гамбија, Грузија, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинеја, Хаити, Иран, Ирак, Јамајка, Јордан, Казахстан, Косово, Кувајт, Киргистан, Лаос, Либан, Либерија, Либија, Македонија, Молдавија, Монголија, Црна Гора, Мароко, Непал, Никарагва, Нигерија, Пакистан, Република Конго, Русија, Руанда, Свети Китс и Невис, Света Луција, Свети Винсент и Гренадини, Сенегал, Сиера Леоне, Сомалија, Јужен Судан, Судан, Сирија, Танзанија, Тајланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвај, Узбекистан и Јемен.