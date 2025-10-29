САД ги укина санкциите против Милорад Додик и Жељка Цвијановиќ

Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД ги отстрани Милорад Додик, претседателот на Алијансата на независни социјалдемократи, како и Жељка Цвијановиќ, членка на Претседателството на БиХ, од листата на санкции, пренесува Српскиот Н1.

Претходно санкционираните членови на семејството на Додик, нивните компании и блиски соработници исто така беа отстранети од листата. OFAC веќе двапати го санкционираше Додик, поради анти-Дејтонски активности.

Покрај Додик, 48 физички и правни лица, кои претходно беа санкционирани во рамките на Програмата за санкции за Западен Балкан, беа отстранети од листата на санкции, пишува Радио Слободна Европа.

Соединетите Американски Држави редовно ги преиспитуваат своите санкции за да се осигурат дека тие ги промовираат економските цели на САД, како и целите на националната безбедност и надворешната политика, што е случај и овде, рече тој.

„Конструктивната акција на Народното собрание на Република Српска во последните недели треба да го подобри нивото на стабилност во Босна и Херцеговина и ќе овозможи партнерство со Соединетите Американски Држави врз основа на заеднички интереси, економски потенцијал и заеднички просперитет. Ќе продолжиме тесно да соработуваме со политичките и другите актери од целиот политички спектар во Босна и Херцеговина со цел да промовираме заеднички приоритети“, се наведува во одлуката.

Пред десет дена, OFAC отстрани од санкционираниот список четири лица од ентитетот Република Српска, кои беа воведени за организирање на прославата на 9 јануари, неуставниот Ден на Република Српска.

Станува збор за санкции за Данијело Драгичевиќ, Јелена Пајиќ Баштинац, Дијана Миланковиќ и Горан Раковиќ.

Минатиот декември, властите на РС потпишаа договор со американската адвокатска фирма „Zell & Associates International Advocates“ за лобирање во САД за укинување на санкциите против Милорад Додик и Жељка Цвијановиќ, промовирање на дијалогот меѓу РС и администрацијата на Доналд Трамп, преиспитување на Дејтонскиот договор и улогата на високиот претставник во Босна и Херцеговина.

Според документот за регистрација до кој Радио Слободна Европа имаше пристап, адвокатската канцеларија ќе ги постигне овие цели на територијата на САД преку комуникација со претставници на локалните извршни и законодавни власти, како и со невладиниот сектор.

Досега, договорите на РС со лобистички и адвокатски фирми во САД беа главно фокусирани на промоција на инвестиции и правни совети, а овие услуги чинеа неколку десетици илјади долари месечно.