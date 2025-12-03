Администрацијата на Трамп соопшти дека ги паузира сите апликации за имиграција, вклучително и обработката на зелена карта и американско државјанство, поднесени од имигранти од 19 неевропски земји, наведувајќи загриженост за националната безбедност и јавната безбедност.

Прекинот се однесува на луѓе од 19 земји кои веќе беа подложени на делумна забрана за патување во јуни, со што се поставуваат дополнителни ограничувања за имиграцијата – основна карактеристика на политичката платформа на американскиот претседател Доналд Трамп.

На листата на земји се вклучени Авганистан и Сомалија.

Официјалниот меморандум во кој се наведува новата политика го наведува нападот врз членовите на Националната гарда на САД во Вашингтон минатата недела, во кој еден Авганистанец беше уапсен како осомничен. Членка на Националната гарда беше убиена, а друг беше критично ранет во пукањето.

Трамп, исто така, ја засили реториката против Сомалијците во последните денови, нарекувајќи ги ѓубре и велејќи не ги сакаме во нашата земја.

Откако се врати на функцијата во јануари, Трамп агресивно даде приоритет на спроведувањето на имиграциските закони, испраќајќи федерални агенти во големите градови во САД и одбивајќи ги барателите на азил на границата меѓу САД и Мексико. Неговата администрација често го истакнуваше притисокот за депортација, но досега ставаше помал акцент на напорите за преобликување на легалната имиграција.

Ограничувањата по нападот врз членовите на Националната гарда укажува на зголемен фокус на легалната имиграција во рамките на заштитата на националната безбедност и префрлање на вината врз поранешниот претседател Џо Бајден за неговите политики.

Списокот на земји насочени кон меморандумот од среда ги вклучува Авганистан, Бурма, Чад, Република Конго, Екваторска Гвинеја, Еритреја, Хаити, Иран, Либија, Сомалија, Судан и Јемен, кои беа подложени на најстрогите ограничувања за имиграција во јуни, вклучително и целосно суспендирање на влезовите со неколку исклучоци.

Други на списокот од 19 земји, кои беа подложени на делумни ограничувања во јуни, се Бурунди, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

Новата политика ги запира апликациите што се во тек и наложува сите имигранти од списокот на земји да поминат низ темелен процес на повторно разгледување, вклучително и потенцијално интервју и, доколку е потребно, повторно интервју, за целосно да се проценат сите закани за националната безбедност и јавната безбедност.

Во меморандумот се наведуваат неколку неодамнешни злосторства за кои се сомнева дека ги извршиле имигранти, вклучувајќи го и нападот врз Националната гарда.

Шарвари Далал-Дејни, виш директор за односи со владата во Американското здружение на адвокати за имиграција, изјави дека организацијата добила извештаи за откажани церемонии за заклетва, интервјуа за натурализација и интервјуа за прилагодување на статусот за лица од земји наведени на забраната за патување.