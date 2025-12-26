Претседателот Доналд Трамп изјави дека наредил смртоносен напад врз терористите на Исламска држава во Нигерија, кои ги обвини за прогон на христијаните во земјата. Во објава на социјалните медиуми, Трамп рече дека наредил моќен и смртоносен напад врз терористички огранок на ИСИС во северозападна Нигерија, за која рече дека убивала невини христијани.

Африканската команда на САД соопшти дека ги извршила нападите во државата Сокото, која се граничи со Нигер на север, во координација со нигериските власти. Првичната проценка на AFRICOM е дека повеќе терористи на ИСИС биле убиени во камповите на ИСИС, според соопштението за медиумите.

Во друга изјава објавена до X во четврток, која подоцна беше избришана, AFRICOM соопшти дека го извршила нападот на барање на нигериските власти.

Си-Ен-Ен контактираше со AFRICOM и Белата куќа за дополнителен коментар. Во посебна објава на социјалните медиуми, министерот за одбрана Пит Хегсет рече дека е благодарен за поддршката и соработката на нигериската влада. Нигериското Министерство за надворешни работи ја потврди соработката со САД во воздушните напади врз терористички цели и ја повтори посветеноста на земјата на почитување на правата на сите граѓани, без оглед на верата или етничката припадност.

„Претходно ги предупредив овие терористи дека ако не го спречат колењето на христијаните, ќе има пекол за плаќање, а вечерва, имаше“, напиша Трамп во четврток навечер на Truth Social. „Министерството за војна изврши бројни совршени напади, како што само САД се способни да направат“.

Под мое водство, нашата земја нема да дозволи радикалниот исламски тероризам да напредува. „Нека Бог ја благослови нашата војска и Среќен Божиќ на сите, вклучувајќи ги и мртвите терористи, од кои ќе има многу повеќе ако продолжат нивните колежи на христијаните“, заклучи претседателот, кој ги поминува божиќните празници во својот имот во Палм Бич.

Трамп во последните неколку месеци се фокусираше на тешката состојба на христијаните во Нигерија, вклучително и повик во ноември до неговиот секретар за одбрана да се подготви за можна акција и предупредувајќи дека САД ќе влезат во Нигерија огнено за да го заштитат христијанското население на најнаселената земја во Африка.

На Бадник, Тинубу сподели Божиќна порака за добра волја во која им посака на христијаните низ целата негова нација и во светот среќен Божиќ и се помоли за мир меѓу поединците од различни религиозни верувања.

„Јас сум посветен да направам сè што е во моја моќ за да ја зачувам верската слобода во Нигерија и да ги заштитам христијаните, муслиманите и сите Нигеријци од насилство“, рече Тинубу во објава на X.

Западноафриканската нација со години се бори со длабоко вкоренети безбедносни проблеми кои се водени од различни фактори, вклучувајќи религиозно мотивирани напади. Набљудувачите велат дека други насилни конфликти произлегуваат од комунални и етнички тензии, како и спорови меѓу земјоделците и сточарите околу ограничениот пристап до природни ресурси.

На есен, Трамп ја обвини Нигерија за кршење на верските слободи, тврдејќи дека христијанството се соочува со егзистенцијална закана во Нигерија и ја означи нацијата како земја од особена загриженост според Меѓународниот закон за верска слобода. Етикетата е сугестија дека неговата администрација открила дека Нигерија се вклучила или толерирала систематски, континуирани и флагрантни кршења на верските слободи.

И христијаните и муслиманите – двете главни религиозни групи во земјата со повеќе од 230 милиони жители – биле жртви на напади од радикални исламисти, велат експертите и аналитичарите.

Тешката состојба на христијаните во Нигерија е анимирана тема за американските конзервативци со години, а некои од главните сојузници на Трамп, вклучувајќи го и сенаторот Тед Круз, во последните месеци повикуваат на интервенција на САД откако тврдеа дека владата на Нигерија не прави доволно за да спречи напади врз христијаните.

Трамп се претстави себеси како миротворец и ја презеде функцијата ветувајќи дека ќе ја ограничи американската воена интервенција во странство. Сепак, откако се врати на власт, тој исто така нареди напади врз нуклеарната програма на Иран и надгледуваше масовно воено засилување околу Венецуела, со закана од напади на копно таму.