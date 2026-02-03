Американскиот претседател Доналд Трамп вчера објави трговски договор со Индија со кој се намалуваат американските царини за индиските стоки на 18% од 50% во замена за тоа Индија да ги запре купувањата на руска нафта и да ги намали трговските бариери. Трамп го објави договорот на социјалните медиуми по разговорот со индискиот премиер Нарендра Моди, истакнувајќи дека Индија сега ќе купува нафта од САД и потенцијално од Венецуела.

Функционер на Белата куќа изјави за Ројтерс дека САД ја поништуваат казнената царина од 25% за целиот увоз од Индија поради купувањата на руска нафта, која се надополни со реципрочна царинска стапка од уште 25%. Акциите на големите индиски компании котирани на берзата во САД пораснаа по веста.

Најавата на Трамп додаде позитивно расположение за производителите на полупроводници и вештачката интелигенција, подигнувајќи ги главните индекси на позитивна територија во текот на денот.

Моди, исто така, ја обврза Индија да купува американски производи на многу повисоко ниво, покрај купувањето на американска енергија во вредност од над 500 милијарди долари, вклучувајќи јаглен, заедно со технологија, земјоделски и други производи, додаде Трамп.

„Тие исто така ќе продолжат да ги намалуваат своите царини и бесцарински бариери против Соединетите Држави, на нула“, рече Трамп за Индија.

Додека Трамп не се врати на функцијата и не ги зголеми американските царински стапки на двоцифрено ниво минатата година, Индија имаше едни од највисоките царини во светот, со едноставна применета стапка од 15,6% и ефективна применета царина од 8,2%, според податоците на Светската трговска организација.

Пораката на Трамп за вистината во социјалните мрежи даде малку детали, вклучително и датумот на почеток на пониските царински стапки, рокот за Индија да ги прекине купувањата на руска нафта, намалувањето на трговските бариери и кои американски производи Индија се обврзала да ги купи.

До доцна попладне во понеделник, Белата куќа не издаде претседателска проглас ниту известување од Федералниот регистар потребно за да се официјализираат промените.

Портпаролот на Белата куќа не даде дополнителни детали, додека министерствата за трговија и надворешни работи на Индија не одговорија веднаш на барањата испратени по работното време. Амбасадата на Русија во Вашингтон, исто така, не одговори веднаш на барањето за коментар.

Претходните трговски договори со други големи азиски трговски партнери, вклучувајќи ги Јапонија и Јужна Кореја, вклучуваат обврски за инвестирање стотици милијарди долари во американските индустрии, но во соопштението на Индија не се споменуваат никакви конкретни инвестиции.