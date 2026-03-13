Цените на нафтата и денеска продолжија со зголемување, и покрај тоа што САД издадоа 30-дневна лиценца за земјите да купуваат руска нафта и нафтени производи заглавени на море. Лиценцата дозволува испорака и продажба на руска сурова нафта и нафтени производи кои веќе биле натоварени на бродови од 12 март, се наведува во документот издаден од Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии. Овластувањето останува во сила до 11 април на полноќ.

Министерот за финансии Скот Бесент изјави дека мерката се однесува само на нафтата што веќе е во транзит и нема да обезбеди значителна финансиска корист за руската Влада,

Фјучерсите на Брент за мај се зголемија за 10 центи, или 0,1%, на 100,56 долари за барел, упатувајќи се кон неделни зголемувања од околу 9%. Американската сурова нафта од Западен Тексас (WTI) за април се намали за 16 центи, или 0,2%, на 95,57 долари за барел, иако е исто така подготвена за зголемување од 7% за оваа недела.

Лиценцата беше издадена во она што министерот за финансии Скот Бесент го нарече чекор за стабилизирање на глобалните енергетски пазари потресени од војната меѓу САД и Израел против Иран, но аналитичарите велат дека ова не успеало да ги реши пошироките ограничувања во снабдувањето.

„Фјучерсите на ICE Brent веќе надминаа 100 долари за барел и сè уште се поддржани денес, и покрај потезите за смирување на пазарите со ослободувањето од обврската за руска нафта и невиденото ослободување на залихите за вонредни состојби“, рече Емрил Џамил, виш аналитичар во LSEG.

„Пазарот го гледа ова како краткорочно решение кое не го решава проблемот со прекинот на снабдувањето. Меѓумесечните маржи на суровата нафта за идните месеци укажуваат на нерешена и континуирана стегање во снабдувањето“, рече Џамил.

Брент е повеќе поддржан од WTI бидејќи Европа е поподложна на проблеми со енергетската безбедност, додека САД се во можност да ја спречат својата изложеност поради домашното производство, рече Џамил.

Јанг Ан, аналитичар во Haitong Futures, рече: „Издавањето на лиценцата ги ублажи загриженостите на пазарот, но нема да го реши најфундаменталното прашање. Најважно е враќањето на пловидбата во Ормутскиот теснец.“

Соопштението за руската нафта дојде еден ден откако Министерството за енергетика на САД соопшти дека САД ќе ослободат 172 милиони барели нафта од своите стратешки резерви на нафта за да помогнат во ограничувањето на вртоглавиот раст на цените на нафтата.

Тој план беше координиран со Меѓународната агенција за енергетика, која се согласи да ослободи рекордни 400 милиони барели нафта од стратешките резерви, вклучувајќи го и придонесот на САД.

Сепак, минливото олеснување предизвикано од објавувањето на информациите од ИЕА беше нарушено од повторната ескалација на ризиците од Блискиот Исток, изјави аналитичарот на IG Тони Сикамор.

Двете референтни цени скокнаа за повеќе од 9% во четврток и достигнаа највисоки нивоа од август 2022 година.

Новиот врховен лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, изјави дека Иран ќе се бори и ќе го држи Ормускиот теснец затворен како средство за притисок против САД и Израел.

Два танкери за гориво во ирачките води беа погодени од ирански бродови полни со експлозив, соопштија ирачките безбедносни претставници во четврток. Ирачки функционер изјави за државните медиуми дека нафтените пристаништа во земјата целосно престанале со работа.

Во меѓувреме, американскиот министер за финансии Бесент изјави за Скај њуз во интервју дека американската морнарица, можеби со меѓународна коалиција, ќе ги придружува бродовите низ Ормускиот теснец кога тоа ќе биде воено можно.