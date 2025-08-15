САД донира 29 нови оклопни возила за македонската армија

Соединетите американски држави денеска донираа 29 нови оклопни возила за македонската армија. На денешната презентација на возилата во штипската касарна „Јане Сандански“, присуствуваа амбасадорката на САД во земјава Ангела Агелер, премиерот Христијан Мицкоски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, како и началникот на Генералштабот, генерал-мајор Сашко Лафчиски.

„САД секогаш даваат поддршка и се тука кога треба да разговараме во делот на модернизација на македонските вооружени сили и убеден сум дека како стратешки партнери, можеби ние сме во случајот многу помал партнер споредено со САД, но сме значаен партнер бидејќи партнерствата се градат се одржуваат и во таа насока ќе продолжиме во годините коишто следат“, рече Мицкоски.