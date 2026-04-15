Соединетите Американски Држави во среда соопштија дека нивната војска целосно ја запрела трговијата во и од Иран по море, иако претседателот Доналд Трамп рече дека разговорите со Техеран за завршување на војната би можеле да продолжат оваа недела.

Трамп рече дека преговорите меѓу американските и иранските претставници би можеле да продолжат во Пакистан во следните два дена, а потпретседателот Џ.Д. Венс, кој ги водеше разговорите за време на викендот што завршија без напредок, рече дека е позитивен во врска со тоа каде стојат работите.

„Мислам дека ќе гледате неверојатни два дена пред нас“, му рече Трамп на новинарот на ABC News, Џонатан Карл, додавајќи дека не мисли дека би било потребно да се продолжи двонеделното примирје што завршува на 21 април.

„Може да заврши на кој било начин, но мислам дека е подобар договор бидејќи тогаш тие можат да се обноват“, рече Трамп, според објавата на Карл на X. „Тие навистина имаат различен режим сега. Без разлика што, ги елиминиравме радикалите.“

Официјални лица од Пакистан, Иран и Заливот, исто така, изјавија дека преговарачките тимови од САД и Иран би можеле да се вратат во Пакистан подоцна оваа недела, иако еден висок ирански извор рече дека не е одреден датум.

Доналд Трамп изјави дека мировните преговори меѓу САД и Иран би можеле да продолжат во Исламабад во следните два дена и ја пофали работата на началникот на пакистанската армија како медијатор. И покрај оптимистичката нота, повеќе бродови беа вратени под блокадата на САД врз иранските пристаништа, вклучувајќи го и санкционираниот од САД и кинески танкер „Рич Стари“, кој се враќаше во Ормускиот теснец во среда откако излезе од Персискиот Залив.

Адмиралот Бред Купер, шеф на Централната команда на САД, изјави дека американските сили целосно ја запреле економската трговија што влегува и излегува од Иран по море, што, според него, го поттикнува 90% од иранската економија.

„За помалку од 36 часа откако беше спроведена блокадата, американските сили целосно ја запреа економската трговија што влегува и излегува од Иран по море“, рече Купер во објава на X.

Претходно, американската војска соопшти дека пресретнала осум танкери за нафта поврзани со Иран од почетокот на блокадата во понеделник, според „Волстрит џурнал“.

Трамп, во разговор за „Њујорк пост“ во вторник, рече дека неговите преговарачи веројатно ќе се вратат, благодарение главно на „одличната работа“ што ја направи началникот на пакистанската армија, фелдмаршалот Асим Мунир, за модерирање на разговорите.