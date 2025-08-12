вто, 12 август, 2025

Сѐ уште е неизвесно како независните ќе излезат на избори, Мицкоски најави нови разговори

Во меѓувреме, двете граѓански независни опции, Зелен хуман град и Независни заедно, продолжуваат да собираат потписи за да оформат политички партии

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Христијан Мицкоски, 16.03.2025 г. | Фото: принтскрин од видео на Јутјуб каналот на Владата

Претставници на Министерството за правда ќе се сретнат со експерти со кои ќе се разговара околу условите за учеството на независните кандидати на изборите, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Излегувањето на претстојните локални избори на претставници на граѓанските иницијативи кои веќе се дел од Совети на неколку општини во земјава се проблематизира бидејќи долго време не се дефинираше точната постапката за учество, откако Уставниот суд донесе одлука со која ги укина членовите 61 и 62 на Изборниот законик за собирањето потписи. Во меѓувреме Државната изборна комисија (ДИК) на последната седница го стави вон сила Правилникот за собирање потписи за независни кандидатури, со што практично дозволи секој, без собирање на потписи да излезе на избори.

„Ќе почекаме да го слушнеме мислењето на експертите. Во секој случај ќе постапиме како што наложува законот“, рече Мицкоски.

Во меѓувреме, двете граѓански независни опции, Зелен хуман град и Независни заедно, продолжуваат да собираат потписи за да оформат политички партии, што за нив, во овој период на неизвесност, е еинстваното решение кое им гарантира учество на изборите. За да се формира политичка партија потребно е да се соберат 1.000 потписи од целата држава.

ПОВРЗАНО

Македонија

ДКСК потсетува на забраните за вработувања и за трошењето буџетски пари пред локалните избори

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) денеска ги потсети сите државни институции, политичките партии, учесниците во изборниот процес и јавноста на законските ограничувања...
Повеќе
Македонија

Мицкоски контра Меџити, борбата на ОНА не била разумна и оправдана туку кукавичка

Неколку дена по распишувањето на локалните избори во октомври, премиерот Христијан Мицкоски денеска јавно ја коментираше изјавата вицепремиерот во неговата влада, Изет Меџити, кој...
Повеќе

Најнови

Македонија

Онколошките пациенти, освен во Скопје, ќе можат да примаат терапија во три градови, Тетово, Битола и Штип

Онколошките пациенти од внатрешноста на земјата ќе можат да примаат терапија во три градови - Тетово, Битола и Штип, како и во болницата „8 Септември“ во Скопје. Министерот за здравство Азир...
Повеќе
Македонија

Сѐ уште е неизвесно како независните ќе излезат на избори, Мицкоски најави нови разговори

Претставници на Министерството за правда ќе се сретнат со експерти со кои ќе се разговара околу условите за учеството на независните кандидати на изборите, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Излегувањето на претстојните...
Повеќе
Македонија

Даниловски: Болестите што се пренесуваат со комарци стануваат сѐ позначаен јавно здравствен проблем

Екстремните климатски и временски услови како што се суши, топлотни бранови, поплави и врнежи се интензивираат ширум светот, a тие обезбедуваат поволни услови за размножување на комарците и би можеле да...
Повеќе
Главна секција

Вештачка интелигенција во јавниот сектор: Над 6 милиони евра за 48 проекти, никакви резултати

Државниот завод за ревизија (ДЗР) утврди дека Македонија нема стратегија, законска рамка, ниту соодветна инфраструктура за примена на вештачката интелигенција (ВИ) во јавниот сектор, и покрај тоа што во периодот од...
Повеќе

Онколошките пациенти, освен во Скопје, ќе можат да примаат терапија во три градови, Тетово, Битола и Штип

Онколошките пациенти од внатрешноста на земјата ќе можат да примаат терапија во три градови - Тетово, Битола и Штип, како и во болницата „8 Септември“ во Скопје. Министерот за...

Сѐ уште е неизвесно како независните ќе излезат на избори, Мицкоски најави нови разговори

Даниловски: Болестите што се пренесуваат со комарци стануваат сѐ позначаен јавно здравствен проблем

ai

Вештачка интелигенција во јавниот сектор: Над 6 милиони евра за 48 проекти, никакви резултати

Домаќинства со ниски приходи или само со една пензија ќе може да добијат помош за инвертер клима или да платат сметка за струја

„Порталб“: За еден месец бројот на евидентирани невработени зголемен за скоро 2.800 лица

ХЕРА: Mладите се принудени да бараат перспектива надвор од државата

Пожарот во Јасен не стивнува

Австралискиот премиер Албанезе го обвини Нетанјаху дека ги негира последиците од војната во Газа

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Онколошките пациенти, освен во Скопје, ќе можат да примаат терапија во три градови, Тетово, Битола и Штип

Даниловски: Болестите што се пренесуваат со комарци стануваат сѐ позначаен јавно здравствен проблем

ai

Вештачка интелигенција во јавниот сектор: Над 6 милиони евра за 48 проекти, никакви резултати