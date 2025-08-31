нед, 31 август, 2025

Рускиот претседател Путин и индискиот премиер Моди на безбедносен самит во Кина

Организатор е Шангајската организација за соработка, основана од Кина и Русија како контрамерка за ограничување на влијанието на НАТО

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Владимир Путин, архивска фотографија од Кремљ | Фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0, Викимедија комонс

Рускиот претседател Владимир Путин и индискиот премиер Нарендра Моди се меѓу дваесетте светски лидери кои присуствуваат на регионалниот безбедносен самит во Кина.

Пред годишниот собир на Шангајската организација за соработка (ШОС) во пристанишниот град Тјенџин, Моди разговара со кинескиот претседател, Си Џинпинг. Ова е прв пат Моди да биде во Кина по седум години. Путин, кој е близок сојузник на Кина, пристигна на распослан црвен тепих во Тјенџин во неделата.

Самитот доаѓа во време кога американскиот претседател Трамп воведе високи царини за индиските стоки како казна за континуираното купување руска нафта од Делхи, а Путин се соочува со закани за санкции за неговата тековна војна против Украина.

Во ШОС, поддржан од Пекинг, има 10 земји-членки – вклучувајќи ги Пакистан, Иран – и 16 партнери за дијалог и набљудувачи.

Самиот самит е во голема мера симболичен, но ќе им овозможи на лидерите да ги искажат заедничките поплаки и интереси – а оваа година собирот ќе биде засенет од трговските војни со САД. Организацијата е создадена од Кина, Русија и четири централноазиски земји во 2001 година како контрамерка за ограничување на влијанието на западните сојузи како што е НАТО. Овогодинешниот собир е најголем откако е основана организацијата.  Средбата се одржува неколку дена пред масовната воена парада што ќе одбележи 80 години од крајот на Втората светска војна.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Царините на Трамп ги зближуваат Кина и Индија

Кина и Индија се зближуваат, откако двете земји се погодени од царините на американскиот претседател Трамп. Индискиот премиер Нарендра Моди слета во Кина на...
Повеќе
hubmk

Путин не го вратил Крим каде што му е местото

Според меѓународното право, Крим е украински, што дури и Русија некогаш го признала, а ако таа инсистира на враќање на територии на поранешните сопственици,...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Голем пожар на Вардариште, Аеродром, дел од Центар и Гази Баба без струја

Поради пожар на дивата депонија Вардариште, попладнево населбите Аеродром и Ново Лисиче, како и дел од Центар немаат електрична енергија. Како што информираат од Центарот за управување со кризи, се работи...
Повеќе
Подглавна секција

Најмалку 30 лица загинаа во израелски напад на градот Газа

Израелските сили ги нападнаа предградијата на градот Газа изминатата ноќ од воздух и земја, уништувајќи домови и протерувајќи повеќе семејства од областа, додека безбедносниот кабинет на премиерот Бенјамин Нетанјаху е закажан...
Повеќе
Подглавна секција

Царините на Трамп ги зближуваат Кина и Индија

Кина и Индија се зближуваат, откако двете земји се погодени од царините на американскиот претседател Трамп. Индискиот премиер Нарендра Моди слета во Кина на безбедносен самит, а неговата земја се соочува...
Повеќе
Подглавна секција

Грета Тунберг ќе плови кон Газа со нова хуманитарна помош

Шведската активистка за климатски промени Грета Тунберг ќе биде дел од флотилата која денеска ќе тргне од Барселона со нова хуманитарна помош за Газа. Бродовите, пренесува Гардијан, ќе тргнат од шпанскиот...
Повеќе

Голем пожар на Вардариште, Аеродром, дел од Центар и Гази Баба без струја

Поради пожар на дивата депонија Вардариште, попладнево населбите Аеродром и Ново Лисиче, како и дел од Центар немаат електрична енергија. Како што информираат од Центарот за управување со кризи,...

Најмалку 30 лица загинаа во израелски напад на градот Газа

Царините на Трамп ги зближуваат Кина и Индија

Грета Тунберг ќе плови кон Газа со нова хуманитарна помош

Украина бара ЕУ да искористи замрзнати руски средства за обнова на земјата

Рускиот претседател Путин и индискиот премиер Моди на безбедносен самит во Кина

Невреме и пожари вчера попладне во Скопје, паднати над 30 дрвја, уништена и инфраструктура на ЕВН

Почина психијатарот и ексдиректор на „Здравствен дом – Скопје“ Виктор Исјановски

Руска дезинформаторска кампања за омекнување на отпорот на Европејците

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Голем пожар на Вардариште, Аеродром, дел од Центар и Гази Баба без струја

Најмалку 30 лица загинаа во израелски напад на градот Газа

Царините на Трамп ги зближуваат Кина и Индија