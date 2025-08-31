Рускиот претседател Путин и индискиот премиер Моди на безбедносен самит во Кина

Рускиот претседател Владимир Путин и индискиот премиер Нарендра Моди се меѓу дваесетте светски лидери кои присуствуваат на регионалниот безбедносен самит во Кина.

Пред годишниот собир на Шангајската организација за соработка (ШОС) во пристанишниот град Тјенџин, Моди разговара со кинескиот претседател, Си Џинпинг. Ова е прв пат Моди да биде во Кина по седум години. Путин, кој е близок сојузник на Кина, пристигна на распослан црвен тепих во Тјенџин во неделата.

Самитот доаѓа во време кога американскиот претседател Трамп воведе високи царини за индиските стоки како казна за континуираното купување руска нафта од Делхи, а Путин се соочува со закани за санкции за неговата тековна војна против Украина.

Во ШОС, поддржан од Пекинг, има 10 земји-членки – вклучувајќи ги Пакистан, Иран – и 16 партнери за дијалог и набљудувачи.

Самиот самит е во голема мера симболичен, но ќе им овозможи на лидерите да ги искажат заедничките поплаки и интереси – а оваа година собирот ќе биде засенет од трговските војни со САД. Организацијата е создадена од Кина, Русија и четири централноазиски земји во 2001 година како контрамерка за ограничување на влијанието на западните сојузи како што е НАТО. Овогодинешниот собир е најголем откако е основана организацијата. Средбата се одржува неколку дена пред масовната воена парада што ќе одбележи 80 години од крајот на Втората светска војна.