Рускиот опозициски лидер Алексеј Навални е убиен со употреба на отров развиен од токсин на жаба, соопштија Велика Британија и европските сојузници. Две години по смртта на Навални во сибирската казнена колонија, Велика Британија и нејзините сојузници го обвинија Кремљ по анализата на примероците од материјалот пронајдени на неговото тело.

Не постои невино објаснување за тоа како токсинот, наречен епибатидин, е пронајден во примероците земени од телото на Навални, соопшти Министерството за надворешни работи на Велика Британија.

Зборувајќи од Минхенската безбедносна конференција, министерката за надворешни работи Ивет Купер рече: „Само руската влада имаше средства, мотив и можност да го употреби овој смртоносен токсин против Алексеј Навални за време на неговиот затвор во Русија“.

Додека Купер ги објави наодите, заедничка изјава издадоа Велика Британија, Шведска, Франција, Германија и Холандија.

Купер се сретна со вдовицата на Навални, Јулија Навалнаја, на конференцијата овој викенд.

„Русија го гледаше Навални како закана“, рече Купер на настанот.

„Со користење на овој вид отров, руската држава ги демонстрираше презрителните алатки што ги има на располагање и огромниот страв што го има од политичката опозиција“, додаде таа.

Во соопштението, сојузниците велат: „Само руската држава имаше средства, мотив и можност да го распореди овој смртоносен токсин за да го таргетира Навални за време на неговото затворање во руска казнена колонија во Сибир, и ние ја сметаме за одговорна за неговата смрт.

„Епибатидинот може да се најде природно во жабите во дивината во Јужна Америка. Жабите во заробеништво не го произведуваат овој токсин и тој не се наоѓа природно во Русија.

„Нема невино објаснување за неговото присуство во телото на Навални.“

Министерството за надворешни работи соопшти дека Велика Британија ја информирала Организацијата за забрана на хемиско оружје за наводното кршење на Конвенцијата за хемиско оружје од страна на Русија.

Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро рече дека неговата земја „му оддава почит“ на Навални, за кого рече дека бил „убиен за неговата борба во корист на слободна и демократска Русија“.

Навални – активист против корупцијата и најгласниот лидер на опозицијата во Русија – ненадејно почина во затвор на 16 февруари 2024 година на 47-годишна возраст.

Во 2020 година беше отруен со нервен агент „Новичок“. Тој беше подложен на третман во Германија и беше уапсен на аеродромот по враќањето во Русија.

Пред објавата во саботата, сопругата на Навални, Јулија Навалнаја, постојано тврдеше дека нејзиниот сопруг бил убиен со труење додека отслужувал затворска казна во арктичка казнена колонија во 2024 година.

Во септември минатата година, Навалнаја рече дека анализата на шверцувани биолошки примероци спроведени од лаборатории во две земји покажала дека нејзиниот сопруг бил убиен. Таа не даде детали за наводно користениот отров, за примероците или за анализата – но ги предизвика двете лаборатории да ги објават своите резултати.

Реагирајќи на објавата, Навалнаја рече: „Уште од првиот ден бев сигурна дека мојот сопруг е отруен, но сега има докази. „Благодарна сум на европските држави за педантната работа што ја извршија во текот на две години и за откривањето на вистината“, додаде таа.

Кремљ не ги коментираше обвинувањата.

Рускиот претседател Владимир Путин, кој внимателно избегнуваше да го именува Навални додека беше жив, накратко се осврна на него еден месец по неговата смрт, наведувајќи дека починувањето на лице е секогаш тажен настан.

Во времето на неговата смрт, Навални беше во затвор три години по измислени обвиненија и беше префрлен во казнената колонија Арктичкиот круг. Според руските извештаи, 47-годишникот се прошетал накратко во својата сибирска казнена колонија, рекол дека се чувствувал лошо, потоа се срушил и никогаш не се освестил.