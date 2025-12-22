Руски генерал денеска беше убиен во автомобил-бомба во јужна Москва, соопштија руските истражители, додавајќи дека се сомневаат дека украинските специјални служби можеби стојат зад нападот.

Бомбата експлодираше под Киа Соренто, управувано од генерал-потполковник Фанил Сарваров, началник на Дирекцијата за оперативна обука на армијата на рускиот Генералштаб, додека тој излегуваше од паркинг место во 6:55 часот по московско време (03:55 часот по Гринич).

Рускиот Државен истражен комитет соопшти дека Сарваров починал како последица на повредите.

Истражителите објавија видео на кое се гледа уништениот автомобил, со крв видлива на возачкото седиште.

Комитетот соопшти дека една од верзиите што се истражува е дека бомбата е поставена од украинските специјални служби. Немаше непосреден коментар од Украина.