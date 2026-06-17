Руски воен брод испукал предупредувачки истрели на неколку стотици метри од британска приватна јахта која во вторникот наутро пловела низ Ла Манш, во период на зголемени тензии меѓу Лондон и Москва, пренесува Гардијан.

Редок инцидент се случил околу 11:40 часот, повеќе од 30 километри јужно од островот Вајт и помалку од 65 километри северно од брегот на Нормандија во Франција. Јахтата „Светла иднина“ се приближила до руската фрегата „Адмирал Григорович“ и игнорирала најмалку едно предупредување.

Британски извори наведуваат дека руските морнари испукале повеќе предупредувачки истрели откако јахтата се доближила до тешко вооружениот воен брод. Од британското Министерство за одбрана соопштија дека истрелите не биле насочени кон пловилото, туку биле обид да се спречи можна несреќа.

Руското Министерство за одбрана, пак, тврди дека јахтата пловела по „опасна рута“ и дека биле направени неколку обиди за воспоставување контакт. Според Москва, најпрво биле испукани сигнални ракети, а предупредувачки истрел бил испукан дури кога јахтата се доближила на околу 150 метри.

Од британска страна соопштија дека нема повредени ниту материјална штета и дека јахтата го продолжила патувањето. Екипажот подоцна бил посетен од чамец испратен од британскиот патролен брод HMS Tyne за да се провери нивната безбедност.

На јахтата се наоѓале пензионираниот британски пар Џејн и Алан Келви. Тие контактирале со британската крајбрежна служба, по што британската морнарица потврдила дека се безбедни.

Џејн Келви за медиумите изјавила дека ситуацијата била „малку застрашувачка“ и „секако невообичаена“, но нагласила дека не се чувствувале во непосредна опасност.

Според неа, руската верзија на настаните не е точна. Таа тврди дека не биле испукани сигнални ракети, дека никој не се обидел да стапи во радио-контакт со нив и дека јахтата не била на курс што можел да доведе до судир.

Инцидентот се случил во меѓународни води, само неколку дена откако Велика Британија заплени танкер поврзан со Русија во близина на островот Вајт. Станува збор за прва заплена на санкциониран брод предводена од британските власти од почетокот на војната во Украина.

Британски извори засега го третираат инцидентот во Ла Манш како изолиран случај и не го поврзуваат директно со заплената на танкерот. Сепак, постои загриженост дека Русија би можела да преземе одмазднички мерки против британски трговски бродови.

Фрегатата „Адмирал Григорович“ е првиот брод од својата класа, долга речиси 125 метри и со екипаж до 220 лица. Бродот редовно патролира во близина на британските води и често придружува руски бродови во Ла Манш и Северното Море.

Експертите оценуваат дека предупредувачките истрели на море се легитимен начин воените морнарици да ги одвратат другите пловила од опасно приближување, но вакви инциденти остануваат исклучително ретки во мирновременски услови.