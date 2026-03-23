Во пресрет на клучните избори во Унгарија во април, единица на руската надворешна разузнавачка служба минатиот месец почнала да алармира поради наглото опаѓање на јавната поддршка за премиерот Виктор Орбан, чии пријателски односи со Москва одамна му овозможуваат на Кремљ стратешко упориште во рамки на НАТО и Европската Унија, пренесува Вашингтон Пост во своето истражување.

Офицери од разузнавачката служба, односно СВР, оцениле дека можеби ќе биде потребна драстична акција — стратегија што ја нарекле „Гејмчејнџер“. Во внатрешен извештај за СВР, до кој дошол и чија автентичност ја потврдила една европска разузнавачка служба, а кој го разгледал „Вашингтон пост“, оперативците предложиле начин „темелно да се измени целата парадигма на изборната кампања“ — „инсценирање обид за атентат врз Виктор Орбан“.

„Таков инцидент ќе ја префрли перцепцијата на кампањата од рационалната сфера на социоекономските прашања во емоционална сфера, каде клучни теми ќе станат државната безбедност, стабилноста и одбраната на политичкиот систем“, напишале оперативците во извештај подготвен за главната единица на СВР за политички влијателни операции, Директоратот МС, односно Одделот за активни мерки.

Досега нема физички напади врз Орбан, чија популарност е намалена поради влошената економска состојба. Но самата сугестија да се инсценира обид за напад врз неговиот живот покажува колку се високи влоговите за Москва во унгарската изборна трка.

Нападот за време на кампања во јули 2024 година, во кој Доналд Трамп беше закачен од куршум на потенцијален атентатор, резултираше со иконски фотографии, пофалби за неговата издржливост и брз раст на неговиот рејтинг, особено меѓу неговите најлојални поддржувачи.

Анкетите покажуваат дека Орбан заостанува зад Петер Маѓар, кој исто така е конзервативец и поранешен член на партијата на Орбан, Фидес, но сега води кампања како антикорупциски реформатор. „Мнозинството, односно 52,3 проценти, се незадоволни од состојбите во државата“, напишале руските офицери. „Незадоволството преовладува не само во градовите, туку и во руралните средини, каде традиционално позицијата на владејачката партија Фидес е силна.“

Русија не е единствената надворешна сила што потенцијално сака да му помогне на Орбан во една од најтешките кампањи во неговата кариера. Државниот секретар Марко Рубио минатиот месец го посети Будимпешта и му порача на Орбан дека „вашиот успех е и наш успех“, а Орбан не крие дека се надева дека и Трамп ќе го направи истото. Но, бидејќи Трамп е преокупиран со војната во Иран, а Орбан заостанува во анкетите, унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто изјави дека наместо него ќе ја посети земјата потпретседателот Џеј Ди Венс.

Во видео порака во саботата, Трамп му даде на Орбан „целосна и безрезервна поддршка“. Руското мешање, сепак, би можело да биде подиректно. Некои западни претставници велат дека Кремљ е решен да го задржи Орбан, кој ѝ помогнал на Москва да ги попречува клучните политики на ЕУ и дејствувал како мост меѓу Кремљ и американските конзервативци, со надеж за создавање нов постлиберален светски поредок.

Портпаролот на Орбан, Золтан Ковач, не одговорил на барањето за коментар за извештајот на СВР, наводното руско мешање во изборите или односите на премиерот со Москва.