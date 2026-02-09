Руските ноќни напади со беспилотни летала низ Украина убија најмалку четири лица, вклучувајќи мајка и нејзиниот 10-годишен син, и ги прекинаа снабдувањето со електрична енергија десетици илјади луѓе, соопштија денеска украинските власти.

Момчето и неговата мајка беа убиени во нападот врз станбена област во градот Боходухив во источниот Харковски регион, соопшти канцеларијата на регионалниот обвинител. Регионот, кој беше честа цел на напади во речиси четиригодишната војна што започна со целосната инвазија на Русија на 24 февруари 2022 година.

Воздухопловните сили на Украина соопштија дека Русија лансирала 11 балистички ракети и 149 беспилотни летала против Украина преку ноќ. Од нив, 116 беспилотни летала беа соборени или неутрализирани, а некои ракети беа пресретнати и не ги достигнаа своите цели, се вели во соопштението.

Нападите врз Украина продолжија и покрај тековните мировни преговори со Русија, посредувани од САД. Претседателот Володимир Зеленски изјави дека администрацијата на Трамп сака Москва и Киев да најдат решение за тоа како да се стави крај на војната пред летото.

Во напад со беспилотни летала во северниот Черниговски регион загина 71-годишен маж, а повредени се најмалку четворица други, изјави гувернерот Вјачеслав Чаус.

„Девет лица, меѓу кои и 13-годишно девојче, беа повредени и во напад со беспилотни летала во југоисточниот Дњепропетровски регион, изјави гувернерот Олександр Ханжа.

Русија оштети високонапонска трафостаница во близина на градот Нововолинск во западниот Волински регион, кој се граничи со Полска, членка на НАТО, изјави локалниот градоначалник Борис Карпус, оставајќи повеќе од 80.000 потрошувачи без струја.

Критичната инфраструктура во градот сега работи без генератори, додека работниците се обидуваат да го обноват снабдувањето со електрична енергија, рече тој.

Од есента 2025 година, Москва ги интензивираше нападите врз украинската електрична мрежа и друга енергетска инфраструктура, оставајќи милиони луѓе без струја и греење на ниски температури. Исто така, имаше нови напади преку ноќ врз железничката инфраструктура во регионите Суми и Чернихив, соопштија украинските национални железници.