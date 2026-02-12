Русија ја нападна Украина со беспилотни летала и балистички ракети во текот на минатата ноќ, дополнително нарушувајќи го нејзиниот енергетски систем и оставајќи десетици илјади луѓе во главниот град Киев и градовите Днепар и Одеса без греење, електрична енергија и вода, соопштија официјални лица.

Русија ја интензивираше својата зимска кампања на напади врз електроенергетската мрежа на Украина, оставајќи ги големите градови во долги периоди на студ и темнина на ниски температури.

Само во Киев, околу 3.500 станбени згради беа без греење денеска откако последниот напад го прекина снабдувањето на речиси 2.600 високи згради, покрај 1.100-те веќе погодени од претходните напади, изјави градоначалникот Виталиј Кличко.

Повеќе од 100.000 семејства беа без електрична енергија, според приватната енергетска фирма ДТЕК, која соопшти дека една од нејзините термоцентрали била цел, но не ја откри локацијата.

Две лица се повредени во нападот врз Киев, каде е погодена и станбена зграда, рече Кличко.

Воздухопловните сили на Украина соопштија дека Русија лансирала 24 балистички ракети, една крстосувачка ракета и 219 беспилотни летала во текот на ноќта. Воздушната одбрана собори или неутрализираше 16 ракети и 197 беспилотни летала, се вели во соопштението.

Речиси 300.000 луѓе останаа без вода откако нападот го прекина снабдувањето со електрична енергија во јужниот град Одеса, изјави вицепремиерот Олексиј Кулеба. Тој додаде дека близу 200 згради во стратешкото пристаниште на Црното Море останаа без греење.

Шефот на воената администрација Серхиј Лисак изјави дека нападот, исто така, оштетил една станбена зграда и предизвикал пожар што зафатил еден од пазарите во градот, при што едно лице било повредено.

Во индустрискиот југоисточен град Днепар, во комбиниран напад со ракета и беспилотно летало се повредени четири лица, вклучувајќи едно бебе и четиригодишно девојче, изјави регионалниот гувернер Олександр Ганжа на Телеграм.

Две лица беа убиени, а уште шест беа ранети во напад врз железничкиот центар Лозова во североисточниот Харковски регион што се граничи со Русија, соопштија обвинителите.

Москва негираше дека намерно гаѓала цивили за време на војната, иако во нејзините напади загинаа илјадници од нив откако изврши целосна инвазија во февруари 2022 година. Украина, исто така, погоди цивилни цели во Русија или делови од Украина окупирани од Русија за време на војната, иако во многу помал обем.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха го осуди нападот како поткопување на мировниот напор предводен од американскиот претседател Доналд Трамп за завршување на четиригодишната војна.

Трилатералните разговори поддржани од САД меѓу Украина и Русија досега не успеаја да ги решат клучните разлики меѓу двете страни, додека Москва продолжи со офанзива на бојното поле и напади врз украинските градови.

„Секој таков удар е удар врз мировните напори насочени кон завршување на војната. Русија мора да биде принудена сериозно да ја сфати дипломатијата и да ја деескалира ситуацијата“, напиша Сибиха на X.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека САД треба да извршат поголем притисок врз Русија ако сакаат војната да заврши до лето.