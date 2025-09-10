Руски дронови влегоа во Полска, активирана воздушната одбрана на НАТО

Полска ги активираше сопствените и воздушните одбрани на НАТО за да собори беспилотни летала во својот воздушен простор по рускиот воздушен напад врз Украина, што е првпат Варшава да се вклучи во војната во својата соседна земја, бидејќи го нарече прекршувањето чин на агресија.

Полскиот премиер Доналд Туск рече дека операциите се во тек и дека е во постојан контакт со генералниот секретар на НАТО, Марк Руте. Туск свика итен состанок на советот на министри во 8 часот наутро, изјави портпаролот на владата.

Воената команда на Полска соопшти дека беспилотните летала постојано го нарушувале полскиот воздушен простор за време на рускиот напад преку границата, во западна Украина.

Радарите следеле повеќе од 10 објекти, а оние што би можеле да претставуваат закана биле неутрализирани, соопшти командата.

„Некои од беспилотните летала што влегоа во нашиот воздушен простор беа соборени. Пребарувањата и напорите за лоцирање на потенцијалните места на пад на овие објекти се во тек“, се вели во соопштението.

Командата ги повика луѓето да останат дома, наведувајќи ги регионите Подлаские, Мазовјецке и Лублин како најизложени на ризик, додавајќи: „Ова е чин на агресија што претставува вистинска закана за безбедноста на нашите граѓани“.

Руското министерство за одбрана не одговори веднаш на барањето на Ројтерс за коментар.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, беше информиран, изјави новинарката на CNN, Кејтлан Колинс. Стејт департментот не одговори веднаш на барањето за коментар.

Аеродромот Шопен во Варшава, најголемиот во земјата, објави дека неговиот воздушен простор е затворен поради воени дејствија.

Податоците од следењето на Flightradar24 покажаа дека голем број летови што требаше да слетаат рано наутро во среда на Шопен се пренасочуваат кон аеродромите во полските Катовице, Вроцлав и Познањ.

Федералната администрација за воздухопловство на САД претходно соопшти дека Шопен е еден од четирите полски аеродроми што се привремено затворени, вклучувајќи го и аеродромот Жешов-Јасионка на југоистокот, центар за трансфер на патници и оружје во Украина.

Според украинските воздухопловни сили, поголемиот дел од Украина, вклучувајќи ги и западните региони Волин и Лвов, кои граничат со Полска, беа под предупредувања за воздушен напад речиси цела ноќ.