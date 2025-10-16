Руски дронови интензивно ги уништуваат украинските возови и железничка инфраструктура

Потпрена во болничкиот кревет, железничкиот кондуктер Олха Золотова зборува бавно и тивко додека раскажува за денот кога нејзиниот воз бил погоден од руски дрон.

„Кога удрил Шахед, бев покриена со урнатини. Бев во вториот вагон. Луѓето ме извлекоа. Очите ми се затемнија. Имаше оган насекаде, сè гореше, косата ми се запали малку. Бев заробена,“ вели таа.

Олха е жртва на сè почестите напади на Русија врз украинскиот железнички систем – витална инфраструктура што ја одржува земјата во движење три и пол години по целосната инвазија на Москва. Железничкиот систем на Украина, долг 21.000 километри, не е само начин на транспорт, туку е централен столб на воените напори на Украина и моќен национален симбол на отпорност.

Повредите на Олха беа тешки, па затоа беше транспортирана во специјална болница во главниот град Киев, посветена на железнички работници.

Таа штотуку имала операција на колкот и ѝ била вметната метална плоча во ногата.

Нејзиниот воз бил погоден претходно овој месец на станица во Шостка во северниот Сумски регион.

Додека спасувачките екипи се обидувале да им помогнат на повредените, втор руски дрон ја погодил станицата. Украина вели дека цивилите и спасувачките екипи биле директно цел, што би претставувало можно воено злосторство според меѓународното право. Вкупно триесет лица биле повредени. Од оние кои биле лекувани во болница, тројца биле деца, а еден маж бил пронајден мртов, веројатно од срцев удар.

Според националниот железнички оператор Укрзализниција (УЗ), во септември имало двојно повеќе напади отколку во август – не само врз возовите, туку и врз инфраструктурата што ја поддржува железничката мрежа. Всушност, половина од нападите врз железниците од почетокот на војната се случиле во последните два месеци, вели Олексиј Балеста, заменик-министер во одделот што ја надгледува железничката мрежа.

„Речиси секој ден во последните два месеци, доживуваме целни напади врз инфраструктурата на Укрзализницја и врз објектите за пренос на електрична енергија“, вели тој.

Балеста сугерира дека Русија ловела локомотиви – намерно таргетирајќи и товарни и патнички возови. Додека зборува, Балеста добива порака од својот асистент. Имаше уште еден напад врз воз помеѓу Краматорск и Славјанск во источниот Донецк, близу до линијата на фронтот.

Веќе денес имаше три закани со бомби врз други услуги, принудувајќи го персоналот да ги евакуира возовите додека експертите за експлозиви не дадат дозвола. Службениците овде посочуваат два главни фактори за кои веруваат дека доведоа до овој интензивиран бран напади. Прво, зголемениот капацитет на Русија да произведува голем број релативно евтини дронови од типот „Шахед“ секој ден, кои се повеќе се способни да летаат на поголеми растојанија. Потоа, тука е речиси застојот на фронтовската линија – и последователното поместување на фокусот на руската армија кон прекинување на линиите за снабдување.

„Тоа е многу јасна битка за железниците. Непријателот се обидува целосно да нè запре. Ова е дел од воена тактика што има за цел да предизвика паника кај цивилите, да ја уништи нашата економија и да ја направи земјата непогодна за живеење,“ вели Олександр Перцовски, извршен директор на УЗ.