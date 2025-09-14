Руски дронови го нарушиле воздушниот простор на Романија

Романија вчера испрати борбени авиони кога беспилотно летало го наруши воздушниот простор на земјата за време на руски напад врз украинската инфраструктура во близина на границата, соопшти Министерството за одбрана. Министерот за одбрана Јонут Мостеану рече дека пилотите на Ф-16 биле блиску до соборување на дронот бидејќи летал многу ниско пред да го напушти националниот воздушен простор кон Украина.

Заканата од напади со беспилотни летала, исто така, ја натера Полска да распореди авиони и да затвори аеродром во источниот град Лублин, три дена откако собори руски беспилотни летала во својот воздушен простор со поддршка на авиони од своите сојузници на НАТО.

Романија, членка на Европската Унија и НАТО, која дели граница од 650 км со Украина, постојано има фрагменти од руски беспилотни летала што паѓаат на нејзина територија откако Русија започна војна против својот сосед.

Во саботата испрати два борбени авиони Ф-16, а подоцна и два Еурофајтер – дел од германските мисии за воздушна полиција во Романија – и ги предупреди граѓаните во југоисточниот округ Тулча во близина на Дунав и нејзината украинска граница да се засолнат, соопшти Министерството за одбрана.

Додаде дека авионите откриле дрон во националниот воздушен простор, кој го следеле сè додека не се појавил од радарот 20 километри југозападно од селото Чилија Вече.

Мостеану изјави за приватната телевизиска станица Антена 3 дека хеликоптерите ќе ја прегледаат областа во близина на границата за да бараат потенцијални делови од дрон, но сите информации во овој момент укажуваат дека дронот излегол од воздушниот простор кон Украина.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски на платформата на социјалните медиуми X изјави дека податоците покажуваат дека дронот навлегол околу 10 километри во романска територија и дејствувал во воздушниот простор на НАТО околу 50 минути.

„Тоа е очигледно проширување на војната од страна на Русија – и токму така дејствуваат“, рече тој. „Потребни се санкции против Русија. Потребни се тарифи против руската трговија. Потребна е колективна одбрана“.

НАТО објави планови за зајакнување на одбраната на источниот дел на Европа во петокот, откако Полска собори беспилотни летала што го нарушија нејзиниот воздушен простор, првите познати истрели испукани од членка на западната алијанса за време на војната на Русија во Украина.