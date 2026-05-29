Руски дрон, кој беше дел од ноќниот напад врз Украина, се урна во станбена зграда во источна Романија, при што беа повредени две лица, соопштија властите, во она што официјално соопштение го осуди како „неодговорна ескалација“ од страна на Москва, пренесува Гардијан.

Дронот беше следен со радар во романскиот воздушен простор и се урна на покривот на зграда во Галац во петокот, соопшти романското Министерство за одбрана. Ударот беше проследен со пожар. Две лица се здобија со посекотини кои бараа медицинска помош, а неколку лица беа евакуирани.

Романското Министерство за надворешни работи го опиша инцидентот со дрон како „тешка и неодговорна ескалација“ од Русија.

Се наведува дека земјата ќе преземе потребни дипломатски мерки за да одговори на она што го опиша како „сериозно кршење на меѓународното право“ и нејзиниот воздушен простор.

Се наведува и дека побарало од НАТО да го забрза трансферот на капацитети против дронови во Романија.

Полицијата и другите агенции реагираа на местото на настанот. Галац е на реката Дунав, источно од границите со Молдавија и Украина.

Романската војска испрати два борбени авиони Ф-16 и еден хеликоптер кои беа овластени да напаѓаат цели, а до жителите на погодените области беа испратени пораки за тревога.

Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, во четвртокот му рече на Советот за безбедност на ОН дека повеќе цивили се убиени во војната меѓу Русија и Украина во првите четири месеци од оваа година отколку во истиот период од изминатите три години. Гутереш повика на повеќе дипломатија, итна деескалација и „целосен и безусловно прекин на огнот“, предупредувајќи на „непознати и ненамерни последици“ од ескалацијата и интензивирањето на нападите.

Русија користи балистички ракети со долг дострел и беспилотни летала за да ја оштети електричната мрежа на Украина и да ги погоди градовите, а Украина се подготвува за понатамошни тешки бомбардирања.

Украинскиот претседател, Володимир Зеленски, во четвртокот изјави дека врши притисок врз САД да обезбедат повеќе ракети за воздушна одбрана „Патриот“ кои можат да се спротивстават на руските балистички ракетни напади.