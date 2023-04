Руски борбен авион по грешка фрли бомба во сопствен град

Министерството за одбрана на Русија соопшти дека руски борбен авион случајно го бомбардирал градот Белгород во близина на границата со Украина. Според официјални лица, експлозијата оставила голем кратер широк околу 20 метри во центарот на градот.

Би-би-си јавува дека три лица се повредени, а оштетени се повеќе згради. Еден станбен блок бил евакуиран.

Руското министерство рече дека ловецот-бомбардер Су-34 случајно ја пуштил бомбата.

На социјалните мрежи се објавуваат фотографии и видеа од станови оштетени од експлозијата, а еден автомобил завршил на покривот на локална продавница.

Белгород брои околу 370.000 жители и се наоѓа на околу 40 километри од границата со Украина.

Clearer video of a Russian bomb that detonated in Belgorod last night. pic.twitter.com/vZnoFFvq7J

— Dmitri (@wartranslated) April 21, 2023