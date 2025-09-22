Руски авиони го нарушија воздушниот простор на Естонија

Два германски авиони „Еурофајтер“ полетаа во неделата за да пресретнат руски воен авион над Балтичкото Море, а Естонија соопшти дека ќе свика итен состанок на Советот за безбедност на ОН откако руски авиони го нарушија нејзиниот воздушен простор. Германските воздухопловни сили соопштија дека рускиот извидувачки авион Ил-20М ги исклучил своите транспондери и ги игнорирал барањата за контакт. „Еурофајтерс“ полетаа од воздухопловната база Росток-Лаге за да го свртат авионот додека леташе во меѓународен воздушен простор.

Тензиите меѓу НАТО и Русија драматично се зголемија по серијата, како што велат европските влади, намерни, провокативни акти од страна на Кремљ. Во петокот, три руски ловци МиГ-31 го нарушија естонскиот воздушен простор во Финскиот Залив. Москва го негира ова.

На прашањето дали САД се подготвени да ги бранат земјите од ЕУ од понатамошна руска агресија, Доналд Трамп во неделата рече: „Да, би сакал. Би сакал“. Претходно, американскиот претседател рече дека не му се допаѓа упадот на руските авиони, но рече дека не бил информиран за тоа.

Естонија го осуди дрското однесување на Кремљ и најави дека свикува итен состанок на Советот за безбедност за прв пат по 34 години членство на Естонија во ОН. Светските лидери се собираат оваа недела во Њујорк за Генералното собрание на ОН.

Естонскиот министер за надворешни работи, Маргус Цахна, рече дека прекршувањето е дел од поширок модел на ескалација од страна на Русија, и регионално и глобално. Вклучувало прекршувања на полскиот и романскиот воздушен простор. „Ова однесување бара меѓународен одговор“, рече Цахна.

Талин – цврст поддржувач на Украина – побара консултации според член четири на НАТО, кој им овозможува на членовите да се сретнат со сојузниците доколку нивната безбедност е загрозена. Минатата недела, полскиот министер за надворешни работи, Радек Сикорски, рече дека Москва ги тестира реакциите на НАТО со постепени непријателски чекори, освен за целосен конфликт.

Неговите коментари на безбедносната конференција во Киев дојдоа откако 19 руски беспилотни летала слетаа на полска територија. Во текот на викендот, човек кој барал печурки открил остатоци од беспилотно летало-мамка во пошумена област, на околу 1,5 км од селото Сулмице, во округот Замошќ.

Доцна во неделата, руското Министерство за одбрана соопшти дека во напад со украински беспилотно летало врз одморалиште во Крим загинале две лица, а 15 биле повредени.

Според Блумберг, повикувајќи се на извори од Кремљ, Владимир Путин заклучил дека е малку веројатно САД да направат многу за да ја зајакнат одбраната на Украина по неговиот самит во август со Доналд Трамп во Алјаска. Русија има намера да ги засили своите напади за да го принуди Киев да капитулира, објави агенцијата.

Извештаите сугерираат дека Вашингтон планира да ја намали безбедносната помош за Латвија, Литванија и Естонија, кои граничат со Русија.

Министерот за одбрана на Естонија, Хано Певкур, рече дека руските акции имале за цел да го префрлат фокусот на западот од Украина. „Токму ова го сака Русија – да го одвлече нашето внимание од помагањето на Украина и да се фокусира на сопствениот двор. Тоа е клучната цел“, рече тој.

Во објава на Фејсбук, претседателот на Латвија, Едгарс Ринкевичс, рече дека постои ризик од сериозен конфликт ако Русија продолжи во наредните недели да го провоцира НАТО. Европските влади не сакаат поширока војна, но немаат друг избор освен да одговорат, рече тој.

Ринкевичс додаде: „Русија прави доволно за да изгледа дека не оди предалеку. Но, знаејќи ја и логиката на размислување во Русија и честата некомпетентност на различни нивоа, конфликт може да се случи. Одговорноста ќе биде на Кремљ.“

Чешкиот претседател, Петр Павел, го повика НАТО решително да одговори на руската агресија и да остане обединет. „За жал, ова е балансирање на работ на конфликт, но попуштањето пред злото е едноставно невозможно“, рече тој.

Во меѓувреме, Русија ја обвини Велика Британија во неделата дека е еден од лидерите на она што го нарече провоен камп. Според портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, западните обиди да извршат притисок врз Русија нема да функционираат ниту да помогнат во напорите за завршување на војната во Украина.

Зборувајќи во петокот пред неговото патување во ОН, украинскиот претседател, Володимир Зеленски, рече дека е подготвен да разговара со Путин или да се сретне со него заедно со Трамп. Русија вели дека ова може да се случи само кога ќе се решат суштинскитепричини за војната – што значи откако Украина ќе се предаде.