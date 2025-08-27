сре, 27 август, 2025

Руската војска навлегла во источниот регион на Украина, Днепропетровск, иако досега не покажала претензии да го присвои

Москва не го претендира Днипропетровск, за разлика од Донецк и четирите други источни региони на Украина

Сања Наумовска

Фото: Украинска служба за вонредни состојби (ДСНС)

Украинските сили признаа дека руската војска влегла во источниот индустриски регион Днепропетровск и се обидува да воспостави упориште.

„Ова е прв напад од толку голем обем во регионот Днепропетровск“, изјави за Би-Би-Си Виктор Трехубов, од Оперативно-стратешката група трупи Днепар, иако јасно стави до знаење дека нивното напредување е запрено.

Русија во текот на летото тврдеше дека влегла во областа, додека нејзините сили се обидуваат да се пробијат подлабоко на украинската територија од регионот Донецк.

На почетокот на јуни, руските власти изјавија дека започнала офанзива во Днепропетровск, иако најновите украински извештаи сугерираат дека тие едвај ја преминале регионалната граница.
Секаков руски напредок во Днепропетровск би бил удар врз украинскиот морал, бидејќи дипломатскиот обид предводен од САД за завршување на војната се чини дека слабее и покрај средбата на претседателот Доналд Трамп со рускиот претседател Владимир Путин во Алјаска.

Москва не го претендира Днипропетровск, за разлика од Донецк и четирите други источни региони на Украина, но ги нападна големите градови, вклучувајќи го и регионалниот главен град Днипропетровск.

Пред војната, Днипропетровск имаше население од повеќе од три милиони и беше втор најголем центар на тешка индустрија во Украина по Донбас, кој е составен од регионите Донецк и Луганск.

Иако руските сили напредуваа бавно во освојувањето на територијата и претрпеа многу големи жртви, тие неодамна постигнаа напредок во Донецк.

Мала пешадиска група направи ненадеен пробив од 10 километри надвор од одбранбените линии на Украина во близина на Добропиља претходно овој месец, но најновите индикации сугерираат дека нивното напредување е запрено.

