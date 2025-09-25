Руската агресија ќе продолжи и во други земји, доколку не се запре сега, предупредува Зеленски

Тој рече дека повеќе земји ќе бидат цел на руската агресија доколку сојузниците не покажат обединет фронт и не ја зголемат поддршката

Владимир Путин ќе продолжи да ја води војната пошироко и подлабоко ако не биде запрен, предупреди украинскиот претседател Володимир Зеленски. Зборувајќи на Генералното собрание на ОН во Њујорк, тој рече дека повеќе земји ќе бидат цел на руската агресија доколку сојузниците не покажат обединет фронт и не ја зголемат поддршката.

Тој рече дека сите нации се загрозени од глобалната трка во вооружување, како што напредува воената технологија, додавајќи дека„оружјето одлучува кој ќе преживее и повикувајќи на глобални правила за вештачката интелигенција.

Неговите коментари доаѓаат откако американскиот претседател Доналд Трамп го смени својот став за војната меѓу Русија и Украина, велејќи за прв пат дека Украина може да ја врати целата своја земја.

Зеленски ги критикуваше меѓународните институции, сугерирајќи дека се премногу слаби за да ѝ понудат гаранции за безбедност на Украина, додавајќи – очигледно алудирајќи на НАТО – дека тоа што сте дел од долгогодишен воен сојуз не значи автоматски дека сте безбедни.

„Сега живееме низ најдеструктивната трка во вооружување во човечката историја“, рече тој.

Тој тврди дека запирањето на Русија сега е поевтино од прашањето кој ќе биде првиот што ќе создаде едноставен дрон што носи нуклеарна боева глава.

Зеленски повика на меѓународни правила за вештачката интелигенција и нејзината улога во оружјето и рече дека развојот на автономни дронови и беспилотни авиони претставува многу поголем ризик од традиционалното војување.

Украинскиот лидер, исто така, предупреди дека Европа не може да си дозволи да ја изгуби Молдавија – која се наоѓа помеѓу Украина и Романија, членка на ЕУ – под руско влијание. Тој рече дека Западот пропуштил шанса да ги спаси Грузија и Белорусија од орбитата на Путин.

Во четврток, проевропскиот претседател на Молдавија, Маја Санду, го обвини Кремљ дека излева стотици милиони евра во Молдавија во обид да поттикне насилство и да шири страв.

Минатата недела, Естонија и Полска побараа консултации со другите членки на НАТО откако Русија го наруши нејзиниот воздушен простор во одделни инциденти. Романија, друга членка на НАТО, исто така рече дека руски дронови го нарушиле нејзиниот воздушен простор.

Зеленски го пофали Доналд Трамп и рече дека имал добар состанок со американскиот претседател. Во вторникот, тој им рече на новинарите дека САД се подготвени да ѝ дадат безбедносни гаранции на Украина откако ќе заврши војната. Притиснат за тоа како би изгледало ова, тој рече дека нема конкретни детали, но ја отвори можноста за повеќе оружје, воздушна одбрана и беспилотни летала.

Сугестијата на Трамп во вторник дека Киев би можел да победи, со поддршка од ЕУ и НАТО, означи очигледен пресврт по неговите претходни коментари дека Украина ќе мора да прифати размена на територии како услов за мир.

Американскиот претседател, исто така, ја опиша Русија како хартиен тигар.

Портпаролот на Кремљ, Димитриј Песков, одговори: „Русија во никој случај не е тигар. Таа повеќе се поврзува со мечка. А не постои такво нешто како хартиена мечка“.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, во средата одржа состанок со својот руски колега Сергеј Лавров, што беше средба на највисоко ниво на САД со Русија откако Трамп го покани Путин на Алјаска минатиот месец.

Според краткото соопштение од американскиот Стејт департмент, Рубио го повтори повикот на Трамп за запирање на убиствата и потребата Москва да преземе значајни чекори кон трајно решение на војната меѓу Русија и Украина.