Русија започна масовен напад со беспилотни летала и ракети насочен кон двата најголеми града во Украина, Киев и Харков, додека американските, украинските и руските преговарачи се состанаа во Обединетите Арапски Емирати за вториот ден од трипартитните мировни преговори, пренесува Гардијан.

Во време кога Киев и другите градови се во среде широки прекини на греење, вода и електрична енергија по руските напади врз енергетската инфраструктура, официјалните лица во Киев изјавија дека едно лице е убиено, а најмалку 15 се повредени во нападите што продолжија до утрото.

Руските напади, што се случија во средината на првите трипартитни разговори од војната, доаѓаат во тандем со Русија која продолжува да инсистира дека мора да го контролира источниот регион Донбас во Украина, нагласувајќи ги сомнежите дека Москва е сериозна во врска со мирот.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, рече: „Во моментов, познато е дека едно лице починало, а четворица се ранети“, напиша тој во објава на социјалните мрежи, додавајќи дека тројца од повредените се хоспитализирани.

Пожари избувнаа во неколку згради погодени од остатоци од беспилотни летала, додека услугите за греење и вода во делови од главниот град беа прекинати, рече тој.

Штрајковите доаѓаат во услови на влошување на енергетската криза во средината на зимата, фокусирана на главниот град, каде што многумина останаа без греење и електрична енергија подолг период.

Во петокот Кличко изјави дека околу 1.940 станбени згради во главниот град останале без греење по обновените напади, додавајќи „и ова можеби не е најтешкиот момент досега“.

Според канцеларијата на Кличко, 600.000 жители го напуштиле градот привремено за време на јануарската енергетска криза, која остави цели блокови низ градот во темнина.

Тимур Ткаченко, шефот на воената администрација на Киев, пријави штрајкови во најмалку четири области. Меѓу оштетените згради беше и медицинска установа.

Киев веќе претрпе два масовни напади преку ноќ оваа година, кои предизвикаа прекин на електричната енергија и греењето во стотици станбени згради. Службениците за итни случаи сè уште беа ангажирани во враќањето на услугите за жителите, при што ноќните температури паднаа на -13C (9F).

Во Харков, честа цел на 30 км (18 милји) од руската граница, градоначалникот Игор Терехов рече дека 25 беспилотни летала погодиле неколку области во рок од два и пол часа, при што најмалку 14 лица биле повредени.

Пишувајќи на Телеграм, Терехов рече дека беспилотните летала погодиле дом за раселени лица, болница и породилиште.

Најновите напади се случија откако преговарачите од Украина, Русија и САД го завршија првиот од двата дена мировни преговори со цел да се најде решение за речиси четиригодишната војна.