Русија започна масовен напад со беспилотни летала и ракети врз Украина во раните утрински часови во саботата, додека американските и украинските претставници продолжуваат со разговорите во Мајами, за кои Белата куќа се надева дека ќе стават крај на конфликтот, пренесува Гардијан.

Русија употреби повеќе од 650 беспилотни летала и 51 ракета во текот на ноќта, соопштија украинските вооружени сили, при што беспилотните летала насочуваа кон локации низ целата земја, вклучително и во западните региони стотици милји од фронтовската линија. Сирени за предупредување се огласија и во делови од источна Полска, близу до украинската граница.

Најмалку три лица беа повредени во нападите во регионот Киев, додека националниот енергетски оператор, Укренерго, рече дека голем дел од нападот во текот на ноќта ги таргетирал електраните и другата енергетска инфраструктура. Русија немилосрдно ги напаѓа енергетските капацитети на Украина во последните недели, со надеж дека ќе ги намали снабдувањето со топлина, светлина и вода додека земјата се подготвува за четврта зима на целосен конфликт.

Руското министерство за одбрана соопшти дека соборило 116 украински беспилотни летала над руска територија, додека имаше непотврдени извештаи на Телеграм дека Украина погодила рафинерија за нафта во градот Рјазан. Регионалниот гувернер изјави дека станбена зграда е оштетена, а остатоци од беспилотни летала паднале врз „индустриски објект“.

Доналд Трамп е заинтересиран да стави крај на војната, но досега има малку знаци дека двете страни се блиску до наоѓање заедничка позиција. Разговорите меѓу американските и украинските преговарачи треба да продолжат трет ден во Мајами во сабота, по состанокот меѓу Владимир Путин, Стив Виткоф и Џаред Кушнер во Москва претходно оваа недела.

Плановите на Вашингтон вклучуваат откажување на земјиште од Украина во замена за нејасни безбедносни гаранции, и би било тешко за Киев да ги прифати во моментов. Исто така, нема индикации дека Русија е подготвена да потпише договор според предложените услови на Трамп.

„Работата меѓу Русија и Украина е извор на трајна фрустрација, мислам, за целата Бела куќа“, рече американскиот потпретседател, Џ.Д. Венс, во интервју за NBC во петокот, повторувајќи дека администрацијата била изненадена што конфликтот не е лесен за решавање.

Европските нации се заслепени од некои од напорите на САД и се борат да останат дел од процесот. Во саботата, шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, се обиде да го намали значењето на новата стратегија за национална безбедност на администрацијата на Трамп, објавена еден ден претходно, во која се вели дека Европа се соочува со „цивилизациско бришење“ поради имиграцијата и се сугерира дека САД треба да ги поддржат десничарските сили на континентот.

„САД се уште се наш најголем сојузник“, рече Калас, зборувајќи на дипломатска конференција во Катар. „Мислам дека не секогаш сме се согласувале за различни теми, но мислам дека општиот принцип е сè уште присутен. Ние сме најголемите сојузници и треба да се држиме заедно“.