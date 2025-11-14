Русија изврши масовен комбиниран напад врз Киев утрово, предизвикувајќи пожари низ многу области на главниот град, изјави градоначалникот Виталиј Кличко. Најмалку 11 лица се повредени додека екипите за итни случаи реагираа на повеќекратни напади, рече тој во соопштението.

Пет лица се хоспитализирани, вклучувајќи еден маж во критична состојба и една бремена жена, откако во градот се слушнаа низа силни експлозии и беше активирана воздушната одбрана.

Нападот врз главниот град беше во тек, соопштија официјални лица, повикувајќи ги жителите да останат во засолништа додека не се укине тревогата за воздушен напад. Градските власти предупредија дека се можни прекини на електричната енергија и водата.

Слики објавени на социјалните медиуми покажаа различни места во пламен и жители кои се собираат на улици преполни со урнатини пред станбени згради.

„Русите погодуваат станбени згради. Има многу оштетени повеќекатни станбени згради, практично во секој округ“, напиша Тимур Ткаченко, началник на воената администрација на Киев, во апликацијата за пораки Телеграм.

Тој рече дека се распоредени и беспилотни летала и ракети, а екипи за итни случаи се испратени во неколку населби.

Кличко рече дека системот за греење на Киев, исто така, претрпел штета, а услугата е прекината во еден округ. Тој предупреди на можни прекини во снабдувањето со електрична енергија и вода.

Во округот Дарницки, остатоци паднале во дворот на станбена зграда и на земјиштето на образовен објект. Автомобил се запалил откако бил погоден од паѓачки фрагменти.

Во округот Дњепровски, остатоците оштетиле три станбени згради, едно приватно домаќинство и предизвикале пожар на отворен простор. Во округот Подилски, пет станбени згради и една нестанбена структура биле оштетени.

Неколку пожари биле предизвикани од паѓање на остатоци на други места во градот.

Во регионот Киев, руските напади оштетиле критична инфраструктура и приватни домови, повредувајќи најмалку еден цивил, рече регионалниот шеф Микола Калашник. Тој рече дека 55-годишен маж има изгореници и бил хоспитализиран. Пожари избувнале во приватни куќи во предградијата на главниот град.