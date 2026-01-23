Руски, украински и американски преговарачи денеска ќе одржат разговори во Обединетите Арапски Емирати, на она што официјалните лица го нарекуваат прв состанок на кој присуствуваат сите три земји откако Москва ја започна својата целосна инвазија пред речиси четири години. Кремљ потврди дека руските претставници ќе присуствуваат на разговорите по состанокот меѓу претседателот Владимир Путин и американските претставници во Москва. Русија ги опиша тие разговори како корисни, но рече дека долгорочен мировен договор не може да се постигне сè додека не се решат територијалните прашања.

На Светскиот економски форум во Давос, украинскиот претседател Володимир Зеленски ги критикуваше европските сојузници за недостаток на политичка волја во преземањето мерки против Русија. На состанокот во четврток вечерта со Путин и уште двајца руски помошници беа присутни тројца американски претставници, вклучувајќи го Стив Виткоф и зетот на Доналд Трамп, Џаред Кушнер.

Помошникот на Кремљ, Јуриј Ушаков, рече дека разговорите биле суштински, конструктивни и многу искрени, но повтори дека секој договор за траен мир не би бил можен без решавање на територијалните прашања.

„Додека ова не се постигне, Русија ќе продолжи доследно да ги следи целите на специјалната воена операција“, рече тој. Ушаков додаде дека Путин нагласил дека Русија е искрено заинтересирана за дипломатско решение.

„Без решавање на територијалното прашање според формулата договорена во Анкориџ, нема надеж за постигнување долгорочно решение“, рече тој, алудирајќи на самитот меѓу Трамп и Путин во Алјаска минатата година.

Виткоф минатата година изјави дека Русија се согласила да им дозволи на САД и Европа да им дадат на Украина робусни безбедносни гаранции како дел од потенцијален мировен договор.

По средбата со Трамп во Давос, Зеленски, исто така, јасно стави до знаење дека идниот статус на територијата во источна Украина останува нерешено прашање пред разговорите во Абу Даби.

„Сè е околу земјата. Ова е прашањето кое сè уште не е решено“, им рече Зеленски на новинарите во Давос, додавајќи дека Русите мора да бидат подготвени за компромиси, не само Украина.

Територијалните точки на сопнување вклучуваат барање на Русија Украина да се откаже од 25% од регионот Донецк што Киев сè уште го контролира.

Шефот на националниот совет за безбедност и одбрана на земјата, Рустем Умеров, веќе разговараше со американски претставници во Давос, заедно со Кирило Буданов, шефот на канцеларијата на Зеленски, и преговарачот Давид Аракхамија. Ним во ОАЕ ќе им се придружи началникот на Генералштабот, Андриј Хнатов.

Од руска страна, делегацијата во Абу Даби ќе ја предводи генерал Игор Костјуков, директор на руската воена разузнавачка агенција ГРУ, додека инвестицискиот претставник Кирил Дмитриев ќе се сретне со Виткоф одделно за да разговара за економски прашања.

Зеленски минатиот месец изјави дека американскиот план од 20 точки за завршување на војната е 90% подготвен и дека ставот на Украина за Донбас, во источна Украина, е различен од рускиот.

Тој понуди повлекување на трупите до 40 км од регионот со цел да се создаде економска зона во Донбас, доколку Русија го стори истото. Предлогот на САД за индустриското срце на Украина во Донбас е за демилитаризирана и слободна економска зона во замена за безбедносни гаранции за Киев.

Зеленски, исто така, им рече на новинарите во Давос дека постигнал договор со Трамп за идните безбедносни гаранции на САД за Украина во случај на договор. Тој не даде детали, но рече дека договорот ќе треба да се разгледа пред Конгресот на САД и украинскиот парламент пред да се потпише.

Зеленски првично го откажа своето патување во Давос за да се справи со последиците од руските напади врз енергетската инфраструктура на Киев, кои оставија големи области од главниот град без греење, вода или електрична енергија за време на најсуровата зима досега во речиси четири години од целосната војна на Русија. Друга точка на сопнување што ја има Зеленски е идната контрола врз огромната нуклеарна централа Запорожје во Украина, запленета од Русија во март 2022 година.