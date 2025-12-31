Русија соопшти дека нејзиниот најнов ракетен систем со нуклеарни боеви глави е распореден во Белорусија, еден ден откако Москва тврдеше дека Украина извршила голем напад со беспилотни летала врз резиденцијата на Владимир Путин. Снимките објавени од руското Министерство за одбрана ја покажуваат новата ракета „Орешник“ како се движи низ снежна шума. Војници се видени како маскираат борбени возила со зелена мрежа и креваат знаме на воздухопловна база во источна Белорусија, близу до руската граница.

Видеото се појави како дел од кореографиран обид да се заплаши Европа и да се подготват Русите за понатамошна ескалација во веќе бруталната војна против Украина. Распоредувањето, доколку е вистина, симболично би го намалило времето потребно за руска ракета да погоди главен град на ЕУ.

Претседателот на Белорусија, Александар Лукашенко, изјави дека 10 системи „Орешник“ ќе бидат стационирани во неговата земја. Путин објави дека тие влегуваат во активна служба на состанокот во понеделник со своите генерали, каде што ја потврди својата намера да освои повеќе украинска територија, вклучувајќи го и јужниот град Запорожје.

Претходно, рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, предупреди дека ќе бидат извршени одмазди против Киев и дека веќе се подготвени цели. Тие следеа по, како што рече, нападот во неделата навечер со 91 украински дрон врз претседателската палата на Русија во регионот Новгород.

Кремљ не достави докази за да ги поткрепи своите тврдења. Дмитриј Песков, портпаролот на Владимир Путин, во вторникот изјави дека нема да бидат понудени докази бидејќи сите ракети биле соборени. Тој рече дека не може да коментира за недостатокот на остатоци.

Луѓето што живеат во областа рекоа дека не слушнале експлозии или звук на противвоздушен оган, според независниот руски медиум „Сота“. Не е издадено предупредување за воздушен напад, ниту пак се споделуваат снимки од мобилни телефони што покажуваат чад и пламен, што е типична карактеристика на потврдени погодоци.

Во вторникот, украинскиот министер за надворешни работи, Андриј Сибиха, изјави дека Русија ја измислила приказната и ги повика другите земји да ја игнорираат. „Помина речиси еден ден, а Русија сè уште не доставила никакви веродостојни докази за своите обвинувања. И нема да ги достави. Бидејќи нема. Не се случил таков напад“, објави тој на X.

Тој не го критикуваше Доналд Трамп, кој во понеделникот луто го поддржа рускиот извештај и рече дека Путин му кажал за нападот во телефонски повик. „Едно е да се биде навредлив, бидејќи тие се навредливи. Друго е да се нападне неговата куќа. Не е вистинско време да се направи ништо од тоа“, рече американскиот претседател.

Сибиха е иритиран од Индија, Пакистан и Обединетите Арапски Емирати, откако тие рекоа дека се загрижени од извештаите. „Ваквите реакции на неоснованите манипулативни тврдења на Русија само играат улога во руската пропаганда и ја охрабруваат Москва за повеќе злосторства и лаги“, забележа тој.

Украинските команданти рекоа дека руските камикази беспилотни летала редовно летаат над владината палата што ја користи Зеленски на пат кон главниот град. Еден офицер, началник на територијалната одбрана 112, рече дека неговиот тим соборил два дрона во саботата над државната резиденција во Конча-Заспа, јужно од Киев.

„Секогаш кога има напади од големи размери, тие летаат во нашата област. Секогаш има шехиди. Доста често ги соборуваме на ова место“, изјави војникот за Гардијан. Тој сподели видео на кое се гледа непријателски дрон како лета ниско на белото зимско небо.