Русија повторно испали балистички ракети врз Киев преку ноќ, соопштија официјални лица утрово, што е трет напад врз украинскиот главен град за помалку од една недела, искористувајќи го критичниот недостиг на пресретнувачи на воздушна одбрана произведени во САД во Украина.

Новиот напад доаѓа со самитот на НАТО што е во тек во Анкара, каде што американскиот претседател Доналд Трамп треба да разговара со украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Иако воздушната одбрана на Украина пресретна повеќе од 80% од 169-те дронови што се користеа за време на ноќните напади врз земјата, тие повторно не беа во можност да соборат ниту една од петте балистички ракети што ги користи Русија, покажаа податоците на воздухопловните сили.

Москва ја засили својата воздушна војна врз Украина во последните месеци, бидејќи нејзините копнени напредувања во голема мера се запрени, а украинските напади врз нејзината воена логистика и нафтена индустрија предизвикаа широко распространет недостиг на гориво.

Само во јули, руските напади врз украинскиот главен град и околниот регион убија 60 лица.

Една жена е убиена, а уште две лица се ранети во ноќниот напад врз Киев, изјави шефот на воената администрација на градот, Тимур Ткаченко.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, изјави дека нападите предизвикале пожари во магацин и во нестанбена зграда во два округа од двете страни на реката Днепар.

Харков, вториот по големина град во Украина, исто така бил нападнат со ракети, соопштија локалните власти, пријавувајќи штета на приватни домови и црква.

Зеленски постојано барал пресретнувачи од американско производство – единственото оружје во арсеналот на Украина што може да соборува балистички проектили, чија голема брзина и стрмната патека на летот ги отежнуваат запирањето.

Се очекува тој да го покрене прашањето со Трамп за време на нивниот состанок на самитот во среда.

Трамп, кој разговараше и со Зеленски и со рускиот претседател Владимир Путин пред самитот, изјави во вторник во Анкара дека верува оти војната може да се реши наскоро.

Путин изјави дека ќе продолжи со својата војна и покрај растечките тешкотии за Русија. Москва побара Киев да го отстапи остатокот од својот источен регион Донецк, кој не можеше да го освои во повеќе од четири години борби.