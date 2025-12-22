Главниот помошник за надворешна политика на рускиот претседател Владимир Путин, Јуриј Ушаков, во неделата изјави дека промените направени од Европејците и Украина во предлозите на САД за прекин на војната во Украина не ги подобрија изгледите за мир.

Предлозите подготвени од САД за прекин на речиси четиригодишната војна, кои протекоа во медиумите минатиот месец, предизвикаа загриженост кај Европа и Украина дека се премногу наклонети во корист на Русија и дека администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп би можела да го натера Киев да направи премногу отстапки.

Оттогаш, европските и украинските преговарачи се сретнаа со претставниците на Трамп во обид да ги додадат своите предлози во нацртите на САД, иако точната содржина на тековниот предлог не е откриена.

Советникот за надворешна политика на Кремљ, Јуриј Ушаков, им рече на новинарите во Москва дека европските и украинските промени нема да ги подобрат шансите за мир.

„Ова не е прогноза“, изјави Ушаков, цитиран од руските новински агенции, иако рече дека сè уште не ги видел точните предлози на хартија.

„Сигурен сум дека предлозите што Европејците и Украинците ги дадоа или се обидуваат да ги дадат дефинитивно не го подобруваат документот и не ја подобруваат можноста за постигнување долгорочен мир.“

Ушаков ги даде забелешките откако специјалниот пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, се сретна во Флорида со специјалниот пратеник на САД, Стив Виткоф, и зетот на Трамп, Џаред Кушнер. Дмитриев се врати во својот хотел во Мајами по вториот ден од разговорите, покажаа снимките од руската телевизија.

Средбата во Мајами следеше по разговорите во САД во петокот со украински и европски претставници.

„Дмитриев ќе донесе некои сигнали, што Американците ги добија од Европејците и Украинците“, рече Ушаков во забелешките објавени од новинарот на Кремљ, Павел Зарубин, на неговиот канал Телеграм.

Ушаков рече дека Дмитриев треба да се врати во Москва во понеделник и ќе го извести на Путин за исходот од неговите разговори.

„После тоа, ќе ја формулираме позицијата со која ќе продолжиме, вклучително и во нашите контакти со Американците“, рече Ушаков.

Во прашање е дали Путин ќе се согласи на крај на најсмртоносната војна во Европа од Втората светска војна, иднината на Украина, степенот до кој европските сили се маргинализирани и дали мировниот договор постигнат со посредство на САД ќе трае.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски во саботата изјави дека Украина ќе го поддржи предлогот на САД за тристрани разговори со САД и Русија ако тоа олесни повеќе размени на затвореници и го отвори патот за состаноци на националните лидери.

Ушаков рече дека предлогот за тристрани разговори не бил сериозно дискутиран од никого и дека не се работи на него.

Русија вели дека европските лидери имаат намера да ги попречат мировните преговори со воведување услови за кои знаат дека ќе бидат неприфатливи за Русија, која земаше од 12 до 17 квадратни километри украинска територија дневно во 2025 година.