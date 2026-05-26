Русија се закани дека ќе започне нов бран напади врз Киев кои ќе бидат насочени кон „центри за донесување одлуки“, како и кон постројки за производство на беспилотни летала.

Москва ги советува странските државјани и дипломатите да го напуштат Киев „што е можно поскоро“ и ги предупреди граѓаните да се држат настрана од административните и воените згради.

Украина соопшти дека заканите на Русија се „ништо помалку од бесрамна уцена“ и ги повика сојузниците да го зголемат притисокот врз Москва, пишува Би-Би-Си.

Со предупредувањето до странските државјани, Москва „ефикасно признава дека нејзиното гранатирање има за цел, меѓу другото, и заплашување на странските дипломати“, пишува во соопштението.

Во него се вели дека руските напади врз Киев „не престанале практично ниту една недела“ од почетокот на војната, а целокупната безбедносна закана што ја претставува Москва „останува иста како и во претходните години или месеци“.

Во големите руски напади во саботата навечер загинаа четири, а околу 100 лица беа повредени во Киев и други области, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Москва соопшти дека заканите со понатамошни напади се одговор на намерен украински напад врз студентски дом во градот Старобилск во петокот, во кој руските власти соопштија дека загинале 21 лице.

Украинската војска соопшти дека нејзините сили погодиле елитна руска воена единица со беспилотни летала во областа, во источна Украина окупирана од Русија.

Русија започна неколку бранови смртоносни напади врз Киев откако краткото примирје, кое се совпадна со годишната парада за Денот на победата во Москва, истече претходно во мај.

Кратко потоа, во руските напади врз Киев загинаа 24 лица, меѓу кои и три деца.

Неколку дена подоцна, руските власти соопштија дека три лица се убиени во голем украински напад со беспилотни летала врз московскиот регион , а Зеленски рече дека нападите биле „целосно оправдан“ одговор на смртоносните руски напади.

Потоа, во саботата, Киев претрпе голем напад.

Русија употреби десетици балистички и крстосувачки ракети и стотици дронови за да го погоди главниот град, и испали хиперсонична ракета „Орешник“ со нуклеарна моќ врз областа Била Церква, 90 км јужно од Киев.