Украина забележа тројно зголемување на бројот на напади врз железничкиот систем од јули, бидејќи Москва се обидува да го уништи еден од клучните логистички системи на Киев, пренесува Ројтерс.

Олексиј Кулеба, заменик-премиер одговорен за инфраструктурата, рече дека нападите врз мрежата од почетокот на 2025 година предизвикале штета во вкупна вредност од 1 милијарда долари.

„Ако ги споредите само последните три месеци, нападите се зголемија три пати“, рече Кулеба. „Од почетокот на годината имало 800 напади врз железничката инфраструктура, а повеќе од 3.000 железнички објекти се оштетени. Она што го видовме во овие ескалирачки напади е дека тие ги напаѓаат возовите, особено обидувајќи се да ги убијат машиновозачите.“

Во земја голема како Украина, железниците се критични. Железничката мрежа носи повеќе од 63% од товарот на земјата – вклучувајќи ги и пратките со жито – и 37% од патничкиот сообраќај, според државната служба за статистика. Воената помош од странски земји често пристигнува со воз. Од целосната инвазија на Русија не функционираат цивилни аеродроми, па затоа повеќето луѓе патуваат во и надвор од земјата – вклучувајќи ги и светските лидери во посета – со воз.

„Не станува збор само за количината [на нападите], туку и за пристапот на непријателските сили“, рече Олександр Перцовски, раководител на украинската државна железница, Укрзализниција. „Сега, бидејќи имаат многу прецизни дронови „Шахед“, тие ги таргетираат поединечните локомотиви.“

Напорите за подобра заштита на мрежата стапија во сила, вклучително и опремување на возовите со електронски системи за спротивставување на нападите со дронови и собирање на наменски тимови за воздушна одбрана од редовите на железничкиот персонал.

Порано оваа година, главната зграда на станицата во Лозова, во Харковскиот регион, беше тешко оштетена во напад со беспилотно летало. Други напади ги оштетија шините. И покрај нападите, патниците сè уште чекаат во ред за билети и се качуваат на возови за дестинации низ целата земја.

„Беше ноќ и сите спиеја“, рече Татјана Ткаченко, раководителка на станицата, за неодамнешниот напад. „Се разбудив од огромната експлозија бидејќи живеам многу блиску до станицата. Се случи во 2:44 часот наутро. Имаше пет возови на станицата. Првиот, мал приградски воз, требаше да тргне два часа подоцна.

„Беше јасно дека ја таргетираат станицата. Сакаа да го сторат тоа. И го направија тоа.“

Ткаченко направи обиколка на станицата, посочувајќи оштетен перон и главната чекална, кои сега се надвор од употреба. Фасадата на главната зграда е изгорена и срушена на места. Куп извиткан метал стои на напуштената платформа.

Ткаченко објасни зошто станицата била цел на нападот. „Лозова е на голема раскрсница“, рече таа. „Може да се оди во четири насоки, кон Днепар, кон Славјанск, Полтава и Харков“.

Линиите се користат за патнички сообраќај, товар и воена поддршка, вклучително и евакуација на ранети војници од борбите на источниот фронт.

„Заканата овие денови е навистина голема“, рече Ткаченко. „Русите директно напаѓаат таму каде што се собираат луѓе и сакаат да оштетат шини и локомотиви. Тие сакаат да ги уништат високонапонските водови.“

Олександр Подварчански, кој е задолжен за пругата во областа Лозова, опиша што се случило кога се огласиле сирените за воздушен напад. „Главната задача е да се заштитат животите на луѓето“, рече тој. „Секој воздушен аларм, мора да застанеме и да користиме засолниште од бомби. Ако има воз на пругите, го преместуваме до најблиската станица за да можат луѓето да се евакуираат.“

Кулеба рече дека Русија имала три цели: уништување на логистиката на Украина на југ за да се спречи движењето на стоки до морските пристаништа; нарушување на железничкиот сообраќај во близина на фронтовските линии во региони како што се Чернигов и Суми; и „уништување на сè“ во Донбас, индустриското источно срце на Украина што ги опфаќа регионите Донецк и Луганск.

Мрежата е исто така цел на лажни закани со бомби, вклучително и против неодамнешна меѓународна линија. Малкумина службеници се сомневаат дека Русија е одговорна.

Иако пругите можат брзо да се поправат – честопати во рок од еден ден според Подварчански – оштетувањето на подвижниот состав е позагрижувачко прашање.

Во неодамнешно интервју за Асошиејтед Прес, Серхиј Бескрестнов, украински воен експерт и експерт за дронови, рече дека возовите се особено ранливи на дронови бидејќи се релативно бавни и следат предвидливи рути.

Како што се зголемува дометот на руските дронови, а технологијата станува сè пософистицирана, сè повеќе железници доаѓаат во домет. „Ако Русите продолжат да напаѓаат дизел и електрични локомотиви, многу наскоро ќе дојде време кога пругата сè уште ќе биде недопрена, но нема да ни остане ништо за возење по неа“, рече Бескрестнов.