Високи функционери во Москва се радуваа откако лидерите на ЕУ не успеаја да постигнат договор за користење на замрзнатите средства на Русија за финансирање на огромен заем за Украина, пренесува Политико

27-те лидери на блокот се состанаа во четврток и дебатираа за предлогот на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, да ги испрати неподвижните милијарди на Москва во Киев, но на крајот не успеаја да постигнат консензус, наместо тоа се одлучија за заем од 90 милијарди евра финансиран од заеднички долг за да се одржи солвентноста на Украина. Кирил Дмитриев, еден од врвните претставници на Кремљ, ја нарече одлуката „Голем УДАР врз военоподбуцнувачите на ЕУ предводени од неуспешната Урсула [фон дер Лајен]“.

„Гласовите на разумот во ЕУ ја БЛОКИРАА НЕЛЕГАЛНАТА употреба на руските резерви за финансирање на Украина“, додаде тој во објава на X. „Правото и разумот победуваат… засега“.

Григориј Карасин, претседател на комисијата за надворешни работи во горниот дом на рускиот парламент, напиша на Телеграм „засега, преовладува меѓународното право, а не Урсула фон дер Лајен“. Падот на ЕУ беше „умерено охрабрувачки знак“, додаде тој. „Остатоци од цивилизираниот пристап кон финансиските традиции ги спречија оние кои ја туркаа ситуацијата кон голем колапс“.

Разговорите во четвртокот удриа во ѕид откако белгискиот премиер Барт де Вевер одби да ги отфрли своите приговори за користење на средствата, кои се сместени во финансиски депозитар со седиште во Брисел и, како што тврдеше тој, би ја отвориле Белгија за пламен од правни и други закани од Москва.

Овие средства ќе останат неподвижни, но нема да се користат за поткрепување на економијата на Украина, погодена од војната. Киев, кој требаше да остане без пари уште следната пролет, додека целосната инвазија на Русија влегува во петтата година, наместо тоа ќе добие заем од 90 милијарди евра гарантиран од заедничкиот буџет на ЕУ.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој присуствуваше на дел од самитот во четврток за да се залага за користење на замрзнатите милијарди на Кремљ, изјави во петок наутро дека е „благодарен на сите лидери на Европската унија за одлуката на Европскиот совет за 90 милијарди евра финансиска поддршка за Украина“ и го поздрави фактот дека „руските средства остануваат неподвижни“.