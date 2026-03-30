Русија му нареди на британски дипломат да ја напушти земјата поради обвинувања за шпионажа, што е најново во низата протерувања на персонал од амбасадите од двете страни, пренесува Би-Би-Си.

Федералната служба за безбедност (ФСБ) тврди дека мажот дал лажни информации при аплицирањето за влез во земјата, како и дека се обидувал да добие чувствителни информации за време на неформални економски состаноци, според извештаи во државните медиуми.

На дипломатот му е одземена акредитацијата и му е наредено да ја напушти земјата во рок од две недели.

Портпарол на британското Министерство за надворешни работи го нарече потегот „целосна бесмислица“ и ја обвини Русија за „агресивна и координирана кампања на вознемирување против британските дипломати“.

Во соопштение, тој наведе дека Русија „пласира злонамерни и целосно неосновани обвинувања за нивната работа“.

„Обединетото Кралство нема да толерира заплашување на персоналот на британската амбасада и нивните семејства“, додаде тој.

ФСБ тврди дека дипломатот „намерно дал лажни информации“ при добивањето дозвола за влез во Русија и дека биле забележани „знаци на разузнавачки активности“, според руската државна новинска агенција Тасс.

Неговото име било објавено и во руските државни медиуми.

По протерувањето, вршителката на должноста британска амбасадорка Данае Долакија била повикана во руското Министерство за надворешни работи, од каде, според извештаите, си заминала без коментар.

Ова е само најновиот во низата реципрочни потези меѓу Русија и Обединетото Кралство.

Дипломатските односи меѓу Обединетото Кралство и Русија се влошија во последните години, при што двете земји протераа повеќе дипломати една на друга откако Русија ја почна целосната инвазија врз Украина во 2022 година.

Претходно оваа година, Русија протера британски дипломат од земјата поради обвинувања за шпионажа.

Во март 2025 година, Русија протера двајца британски функционери поради обвинувања за шпионажа, при што британското Министерство за надворешни работи ја обвини Москва за „злонамерни и неосновани обвинувања“ против својот персонал.

Како одговор, Обединетото Кралство ја одзеде акредитацијата на еден руски дипломат и на сопружник на дипломат, наведувајќи дека „нема да толерира заплашување на персоналот на британската амбасада и нивните семејства“.